روما ينتظر القرار النهائي لـ سانشو

بات مانشستر يونايتد على أعتاب التخلي عن جناحه الإنجليزي جادون سانشو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل خروجه التام من حسابات المدير الفني الجديد روبن أموريم.

ووفقًا لتقارير صحفية إيطالية، فقد تلقى سانشو عرضًا رسميًا من نادي روما للانتقال إلى صفوفه هذا الصيف، والعمل تحت قيادة المدرب جيان جاسبريني.

وأكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن مانشستر يونايتد مستعد لقبول عرض روما، الذي بلغت قيمته 20 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح رومانو أن القرار النهائي بات بيد اللاعب، حيث ينتظر مانشستر موقف سانشو من العرض، لتحديد مستقبله.

وليس روما النادي الإيطالي الوحيد المهتم بخدمات سانشو، إذ أبدى يوفنتوس أيضًا رغبته في التعاقد مع اللاعب، الذي سبق له التألق بقميص بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.