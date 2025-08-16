منظومة القيم والأخلاق بين الماضي والحاضر بقصر الأمير طاز .. الأحد

يستضيف قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي اللقاء الجديد الذي تنظمه لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية برئاسة الدكتور مسعد عويس، ومقررها المساعد القس أرميا مكرم، بعنوان "منظومة القيم والاخلاق بين الماضي والحاضر " بالتعاون مع والمجلس القومي للمرأة فرع القاهرة ،والاتحاد العام لشباب عمال مصر بوزارة الشباب والرياضة، وذلك في السابعة والنصف من مساء غداً (الأحد 17 اغسطس ) بقصر الامير طاز بالخليفة .

تتحدث فى الندوة مها مروان مقرر المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، الأستاذ الدكتور مها ندا أستاذ المخ والأعصاب

كلية الطب جامعة عين شمس ، الدكتورة راندا شاهين وكيل اول وزارة التربية والتعليم وزميل كلية الدفاع بأكاديمية ناصر العسكرية، عبّد العزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشاب عمال مصر، و شاعر المحروسة أشرف البنا عضو اتحاد كتاب مصر .

منسق عام اللقاء ايمان المنير عضوة اللجنة، وتديره الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد المنسق التنفيذي للجنة آلشباب المركزية ببيت العائلة المصرية.