مايوركا ضد برشلونة.. البلوجرانا يفوز بثلاثية في الدوري الإسباني
هتخلصك من الكرش والسكر والكوليسترول .. تأثيرات مذهلة لتناول هذه الفاكهة يوميا
ماهر فرغلي: هناك عناصر في أمريكا ثبت أنها كانت مع جماعة الإخوان
إخلاء سبيل أجنبية مخمورة هشمت سيارة مواطن أعلى محور 26 يوليو
وولفرهامبتون ضد مان سيتي| بداية رباعية لأبناء جوادريولا.. وهالاند يسجل هدفين
وفاة مدير التصوير تيمور تيمور.. ونقابة المهن التمثيلية تنعاه
لموظفي الحكومة والقطاع الخاص.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي 2025
صاحب واقعة سرقة المحمول في الأميرية: الناس طبطبوا على الحرامي
كامل العدد.. إليسا تتألق في الساحل الشمالي وتعيد جمهورها إلى أجواء الرومانسية
ماهر فرغلي يكشف: سبب وحيد يمنع أمريكا من إعلان الإخوان كجماعة إرهابية
عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب
غزل المحلة ضد سموحة .. تعادل سلبي بين الفريقين فى الشوط الأول
فن وثقافة

منظومة القيم والأخلاق بين الماضي والحاضر بقصر الأمير طاز .. الأحد

أحمد عبد القوى

يستضيف قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي اللقاء الجديد الذي تنظمه لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية برئاسة الدكتور مسعد عويس، ومقررها المساعد القس أرميا مكرم،  بعنوان "منظومة القيم والاخلاق بين الماضي والحاضر " بالتعاون مع والمجلس القومي للمرأة فرع القاهرة ،والاتحاد العام لشباب عمال مصر بوزارة الشباب والرياضة، وذلك في السابعة والنصف من مساء غداً (الأحد 17 اغسطس ) بقصر الامير طاز بالخليفة .

تتحدث فى الندوة مها مروان مقرر المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، الأستاذ الدكتور مها ندا أستاذ المخ والأعصاب
كلية الطب جامعة عين شمس ، الدكتورة راندا شاهين وكيل اول وزارة التربية والتعليم وزميل كلية الدفاع بأكاديمية ناصر العسكرية، عبّد العزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشاب عمال مصر، و شاعر المحروسة أشرف البنا عضو اتحاد كتاب مصر .

منسق عام اللقاء ايمان المنير عضوة اللجنة، وتديره الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد المنسق التنفيذي للجنة آلشباب المركزية ببيت العائلة المصرية.

صندوق تنمية ثقافة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم.. تراجع جديد وعيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة

المتهمتين

فيديوهات مثيرة.. حبس التيك توكر فراولة وتفاحة 4 أيام

غرق شاب

غرق شاب في النيل بقرية بمنشأة القناطر

سرقة كابلات نحاسية

إحباط محاولة سرقة كابلات نحاسية بالمنوفية

بالصور

هتخلصك من الكرش والسكر والكوليسترول .. تأثيرات مذهلة لتناول هذه الفاكهة يوميا

علامات الخطر .. أعراض تؤكد مرضك بالاكتئاب وليس مجرد حزن

جلسة تحفيزية لـ خالد فتحي مع منتخب ناشئي اليد قبل مواجهة آيسلندا بالمونديال ..صور

علامات تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. انتبه لهذه الأعراض الخطيرة

واقعة سرقة شاب الأميرية

صاحب واقعة سرقة المحمول في الأميرية: الناس طبطبوا على الحرامي

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

ايمان عبد اللطيف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

بوسي الاسد

متصورة في غرفة نومي.. تفاصيل اعترافات بوسي الأسد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

