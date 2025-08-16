أول تعليق من نبيل فهمي على ترشيحه لمنصب أمين عام الجامعة العربية | خاص

حصل موقع “صدى البلد” على أول تصريح وتعليق من السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، على أنباء توليه منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأكد السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، لموقع صدى البلد، إنه تم بالفعل ترشيحه من قبل وزارة الخارجية لتولي هذا المنصب المرموق، إلا أن تفاصيل هذا الأمر مخول لوزارة الخارجية فقط بالحديث عنها وخاصة أن مثل هذه الإجراءات تمر بخطوات عديدة.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق، أن إجراءات توليه منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، تمر بعدة مراحل أولها فقط إجراء الترشيح من قبل وزارة الخارجية لتولي هذا المنصب العربي ثم تعقبها العديد من الإجراءات والخطوات لحين تولي المسئولية.

وكان كشف مصدر دبلوماسي عربي لمجلة المجلة السعودية، أن وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي سيكون الأمين العام للجامعة العربية المقبل خلفا لأحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو 2026.

وأضاف الدبلوماسي العربي، أن نبيل فهمي الذي شغل منصب وزير الخارجية في مصر من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيرا لـ القاهرة في واشنطن من 1999 إلى 2008، من المرتقب أن يشغل منصب الأمين العام للجامعة العربية خلفا للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط.

وتنتهي ولاية أبو الغيط في يونيو المقبل، في منصب الأمين العام للجامعة العربية الذي تسلمه في مارس 2016 خلفا لوزير الخارجية الأسبق نبيل العربي.