مش أنا خالص| عمرو دياب يثير تفاعل جمهوره بتصريح مفاجئ بسبب خطفوني

أثار الهضبة عمرو دياب تفاعل كبير خلال حفل أقيم مؤخرًا في الساحل الشمالي، تحديدًا في "southmed” عند تحدثه عن أولاده خصوصًا ابنته جنا بعدما شاركته غناء أغنية «خطفوني» من ألبومه الجديد «ابتدينا»، ومازح الجمهور بتعليقات لاقت تداولاً كبيرًا على مواقع التواصل.

وقال عمرو دياب لجمهوره مازحًا: “جنا بنتي اتشهرت أكتر مني بسبب خطفوني»، وأضاف بحقبة التعليم واللغات قائلاً: "أنا تعليمي كان فرنساوي ونسيت كله دلوقتي.. والإنجليزي ولادي اللي عارفينه.. وسبت جنا بنتي تغني في أول أغنية خطفوني لقيتها هي اللي اتشهرت مش أنا”.

نُقلت هذه العبارات من لقطات الحفل التي انتشرت عبر منصات الفيديو وصفحات السوشال ميديا.

كليب خطفوني



طرح الهضبة عمرو دياب كليب "خطفوني" بمشاركة ابنته جانا من ألبومه الجديد "ابتدينا".



تم تصوير الكليب في الساحل الشمالي تحت اشراف المخرج الكبير طارق العريان ، في أجواء صيفية وبدأت جانا الغناء ليظهر بعدها عمرو دياب في الكليب بعدة إطلالات مبهجة.

خطفوني كلمات تامر حسين ولحن عمرو مصطفى وتوزيع أسامة الهندي وميكس وماستر أمير محروس وتصوير فوتوغرافي كريم نور.



من ناحية أخرى، واصل عمرو دياب تصدره منصات الموسيقى مثل أنغامي وسبوتيفاي وأبل تيونز بأغاني ألبومه الجديد ابتدينا.