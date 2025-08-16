قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جلسة تحفيزية لـ خالد فتحي مع منتخب ناشئي اليد قبل مواجهة آيسلندا بالمونديال ..صور
وزير السياحة عن فيديو المتحف المصري الكبير: مش حاجة حلوة أجيبله شوكولاتة
دوري Nile.. شوط أول سلبي بين سموحة وغزل المحلة ‏
شوط أول سلبي بين الزمالك والمقاولون العرب بالدوري
مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 .. تفاصيل
والد أنغام: هتخرج من المستشفى بكره أو بعده والحالة في تحسن الحمد لله| خاص
موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس
مش أنا خالص| عمرو دياب يثير تفاعل جمهوره بتصريح مفاجئ بسبب خطفوني
اتجاه ميدان لبنان | أجنبية مخمورة تتسبب في حالة رعب أعلى المحور
الأهلي يخسر أمام كييل الألماني ويكتفي بالمركز الرابع في كأس الأبطال الدولية لليد
أمل جديد .. مبادرة لدعم الأسر بالمنوفية تنفذها مؤسسة أبو العينين | تفاصيل
نجوى فؤاد: لم أعتزل الفن ولهذا السبب ابتعدت عنه في الفترة الأخيرة.. فيديو
فن وثقافة

مش أنا خالص| عمرو دياب يثير تفاعل جمهوره بتصريح مفاجئ بسبب خطفوني

عمرو دياب وابنته
عمرو دياب وابنته
يارا أمين

أثار الهضبة عمرو دياب تفاعل كبير خلال حفل أقيم مؤخرًا في الساحل الشمالي، تحديدًا في "southmed” عند تحدثه عن أولاده خصوصًا ابنته جنا بعدما شاركته غناء أغنية «خطفوني» من ألبومه الجديد «ابتدينا»، ومازح الجمهور بتعليقات لاقت تداولاً كبيرًا على مواقع التواصل.

وقال عمرو دياب لجمهوره مازحًا: “جنا بنتي اتشهرت أكتر مني بسبب خطفوني»، وأضاف بحقبة التعليم واللغات قائلاً: "أنا تعليمي كان فرنساوي ونسيت كله دلوقتي.. والإنجليزي ولادي اللي عارفينه.. وسبت جنا بنتي تغني في أول أغنية خطفوني لقيتها هي اللي اتشهرت مش أنا”.

 نُقلت هذه العبارات من لقطات الحفل التي انتشرت عبر منصات الفيديو وصفحات السوشال ميديا. 

كليب خطفوني 
 

طرح الهضبة عمرو دياب كليب "خطفوني" بمشاركة ابنته جانا من ألبومه الجديد "ابتدينا".


تم تصوير الكليب في الساحل الشمالي تحت اشراف المخرج الكبير طارق العريان ، في أجواء صيفية وبدأت جانا الغناء ليظهر بعدها عمرو دياب في الكليب بعدة إطلالات مبهجة.

خطفوني كلمات تامر حسين ولحن عمرو مصطفى وتوزيع أسامة الهندي وميكس وماستر أمير محروس وتصوير فوتوغرافي كريم نور.


من ناحية أخرى، واصل عمرو دياب تصدره منصات الموسيقى مثل أنغامي وسبوتيفاي وأبل تيونز بأغاني ألبومه الجديد ابتدينا.

عمرو دياب الساحل الشمالي SouthMED خطفوني ابتدينا

