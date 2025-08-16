البنزرتي ضد الصفاقسي .. تعادل 1 /1 بمشاركة علي معلول

تعادل فريق الصفاقسي التونسى 1 / 1 مع البنزرتي ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري التونسي لكرة القدم، اليوم السبت.

تقدم البنزرتي بهدف فاروق بوقطفة في الدقيقة 40، ولكن تعرض نفس اللاعب للطرد في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، ليكمل أصحاب الأرض اللقاء بعشرة لاعبين.

استغل الصفاقسي النقص العددي في الشوط الثاني، وانتزع نقطة التعادل بهدف قاتل سجله لياندري إيسومبا أونانا في الدقيقة 92، ليحصل كل فريق على نقطة.

رفع البنزرتي رصيده إلى نقطتين، بينما حصد الصفاقسي أول نقطة هذا الموسم، ليعوض خسارته أمام الترجي الجرجيسي بنتيجة 1 / 2 في الجولة الأولى.

وتضمن تشكيل الصفاقسى وجود علي معلول كابتن الفريق بعد عودته الى الصفاقسى بعد رحيله عن النادي الأهلي .