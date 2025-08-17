فيريرا بعد تعادل المقاولون: المنافس تكتل دفاعيًا وأرضية الملعب لم تساعدنا

قال البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، إنه محبط بسبب نتيجة التعادل مع المقاولون العرب في مباراة اليوم بمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كي تفوز بمباريات مغلقة مثل لقاء اليوم يجب أن تكون أكثر فاعلية في الثلث الهجومي، وقد واجهنا صعوبة في ظل مواجهة منافس يعتمد على التكتل الدفاعي، وكنا نحتاج لإظهار جودتنا، ولكن حالة الملعب لم تساعدنا."

وواصل: "لكي يسيطر اللاعبون على الكرة نحتاج إلى لمسها ثلاث مرات على أرضية هذا الملعب، وهذه ليست حجة للفريق بعد التعادل في مباراة اليوم."

وتابع فيريرا قائلاً: "ناصر ماهر لاعب يمتلك جودة كبيرة، ونسعى للاستفادة منه بشكل أكبر في الفترة المقبلة."

وأضاف: "ملعب المباراة لم يساعد الزمالك على الظهور بأفضل صورة، ولذلك دفعت بمهاجم ثانٍ في الدقائق الأخيرة، لأن أرضية الملعب لم تساعدنا على اللعب بطريقتنا المعتادة والاستحواذ على الكرة."

واختتم يانيك فيريرا قائلاً: "سنحاول التحسن في الفترة المقبلة، وقد بذلنا أقصى جهد للفوز في لقاء اليوم، وكانت لدينا الدوافع والرغبة لتحقيق الفوز، لكننا لم نتمكن من تسجيل أي هدف يمنحنا النقاط الثلاث."

يُذكر أن فريق الزمالك تعادل مع المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.