أنا ممثلة وفنانة ولست راقصة.. مشيرة إسماعيل تكشف أسرار رحلتها الفنية من بيت السحيمي|صور

رصدت عدسة صدى البلد صورًا للفنانة مشيرة إسماعيل خلال ندوتها التي تناولت رحلتها مع الرقص الشعبي وبعض أعمالها الفنية، وذلك في ندوة خاصة أُقيمت مساء أمس في بيت السحيمي.

وظهرت مشيرة إسماعيل بإطلالة أنيقة بعد سنوات من الغياب عن الساحة الفنية.

وخلال الندوة، أوضحت الفنانة قائلة: "أنا لست راقصة، أنا ممثلة وفنانة، وقدمت العديد من الأعمال، من بينها الأعمال الاستعراضية."

كما صرّحت مشيرة إسماعيل في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري بأن الفنانة دنيا سمير غانم هي الأنسب لتقديم الفوازير، لأنها فنانة مبدعة تجمع أعمالها بين الغناء والتمثيل والاستعراض.