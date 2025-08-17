قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألفاظاً خادشة للحياء| تجديد حبس البلوجر أم عدي
أطنان من المواد الغذائية والمياه تحملها شاحنات المساعدات لقطاع غزة
وطائف متاحة في وزارة الكهرباء.. اعرف الشروط والتفاصيل
مصرع شخصين وإصابة 33 آخرين في إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوى الغربي بأسيوط
لا يصلح فيه الادعاء.. علي جمعة يكشف كيف يكون التوكل الصحيح على الله
قرار عاجل يطبق بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد حفاظاً على المال العام
طقس اليوم | الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المدن
حكم الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها .. اعرف رأي الفقهاء
تسجيلات حاليفا تهز إسرائيل.. اتهامات مباشرة لنتنياهو وتحذيرات من "فشل الحكومة"
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة |الطلاب يؤدون اللغة الثانية والتربية الوطنية اليوم
قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم
بدون كيماويات .. 3 طرق طبيعية للتخلص من النمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الباقي نعرفه جميعا.. خالد طلعت يعلق على تعادل الزمالك أمام المقاولون

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي خالد طلعت منشوراً بشأن تعادل الزمالك أمام المقاولون.

وكتب خالد طلعت: "أكدت قبل بداية الموسم أن الأهلي هيكون بطل الدوري.. بعد الجولة الاولى لما الزمالك كسب والأهلي وبيراميدز اتعادلوا الزملكاوية اعتبروا نفسهم كسبوا الدوري.. اهو الزمالك اتعادل ومع فريق لسه صاعد من الدرجة التانية .. والباقي نعرفه جميعا".

وكان قد تغنّى تامر عبد الحميد "دونجا"، نجم الزمالك السابق، بصفقة الزمالك الجديدة، البرازيلي خوانا ألفينا، بعد مباراة الفريق أمام المقاولون العرب في الدوري.

وتعادل الزمالك سلبيًا مع نظيره المقاولون العرب في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي خالد الغندور عبر قناة المحور:
"أنا ممكن أحدد اللاعب الكويس واللاعب الضعيف لما يكون عنده عنصر قوة وعنده جرأة".

وتابع: "خوانا جسمه ضعيف وقصير، لكنه يمتلك عنصر قوة مثل مصطفى فتحي أو آدم كايد، بينما قوة بعض اللاعبين الآخرين غير مكتملة".

وأكمل: "شوفنا اللاعب يتحرك ويقوم بعمله في سيراميكا، لكن هذا توظيف من المدير الفني فقط، مش أكثر. للأسف، مش هقدر أحكم على المدير الفني حاليًا ولازم أستنى خمس أو ست مباريات".

الاهلي الزمالك خالد طلعت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

تيمور تيمور

مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

اللواء مدحت قريطم

مش هتسوق تاني .. مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف مفاجأة عن قواعد المرور

تيمور تيمور

زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور

ترشيحاتنا

اسامة حسن

القادم أفضل.. أسامة حسن يطمئن جماهير الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

الاهلي

الباقي نعرفه جميعا.. خالد طلعت يعلق على تعادل الزمالك أمام المقاولون

اسلام صادق

إسلام صادق عن تعادل الزمالك: فيريرا فشل في تغيير شكل الأبيض

بالصور

طريقة تخزين الأيس كوفي في الفريزر

الايس كوفي
الايس كوفي
الايس كوفي

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تخطف الأنظار على البحر

ريهام أيمن
ريهام أيمن
ريهام أيمن

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

مانيوال
مانيوال
مانيوال

فيديو

ايمان عبد اللطيف

بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد