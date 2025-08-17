قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،توفير الكتب المدرسية وتسليمها كاملة للطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026.

و أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليماتها لمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية والمدارس ، بضرورة إتاحة النسخ الالكترونية لمقررات العام الدراسي الجديد أو برامجه المطورة بهدف اتاحة صادر المعرفة الرقمية لجميع الطلاب جنبا إلى جنب مع النسخ الورقية .

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة تحميل المناهج المطورة للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026 من موقع وزارة التربية والتعليم ، وذلك من خلال الرابط التالي :

https://studentbooks.moe.gov.eg/



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم تباعًا مشاركة باقي الكتب الدراسية المطوّرة عبر موقع الوزارة.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها ستشارك كتاب مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي، والذي تم تطويره بالتعاون مع الجانب الياباني، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ التعاون بين الدولتين ‎ويولي هذا الكتاب اهتمامًا خاصًا بتنمية المهارات الأساسية وتبسيط المادة العلمية بما يتماشى مع النظام الياباني، وبما يُدرَّس للطلاب في نفس المرحلة باليابان، حيث يعرف النظام التعليمي الياباني بتركيزه على بناء أساس رياضي قوي من خلال تبسيط المحتوى، وهو ما أثبت كفاءته عالميًا.

الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في تطوير هذه المناهج

وتفخر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في تطوير هذه المناهج، بالتعاون مع مؤسسات وطنية عريقة، وفي هذا الإطار، تتقدم الوزارة بخالص الشكر والتقدير والاعتزاز لمؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية على التعاون الوثيق في تطوير مناهج مادة التربية الدينية (الإسلامية والمسيحية) ومشاركتهما الفعالة في إعداد محتوى تربوي يرتكز على ترسيخ القيم الأخلاقية والانسانية في نفوس أبنائنا الطلاب.

التعليم : جميع حقوق الملكية الفكرية لهذه المناهج مملوكة للدولة المصرية

وبهذه المناسبة، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جميع حقوق الملكية الفكرية لهذه المناهج مملوكة للدولة المصرية، ممثلةً في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

‏‎وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تثمن دور المؤسسات الوطنية والدولية التي تعاونت مع الوزارة في هذا الشأن وفي تدريب السادة المعلمين، إذ جاء هذا العمل كثمار لمجهودات حثيثة على مدار أشهر من العمل وورش العمل مع نخبة من كبار الأساتذة الجامعيين الأكاديميين وبالاستعانة بممثلين عن السادة المدرسين وخبراء المناهج في مراجعة المناهج المطورة، في ظل متابعة ومشاركة متواصلة من السيد الوزير محمد عبد اللطيف، والذي أثمر عن تطوير شامل لمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية واللغة الانجليزية.