لصان يسرقان هاتفا من شخص أمام مكينة صراف آلى بالإسكندرية.. والأمن يتحرك

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصان يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص "مسن" أمام إحدى ماكينات الصراف الآلى بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم، بتضرره من شخصان يستقلان دراجة نارية لسرقتهما هاتفه المحمول أثناء تواجده أمام إحدى ماكينات الصراف الآلى بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة عاطلان " لأحدهما معلومات جنائية " – مقيمان بالإسكندرية ، وبحوزتهما ( الهاتف المستولى عليه ، والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة "بدون ترخيص") .

تم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبا الواقعة.