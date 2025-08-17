أمن السويس ينقذ قطة علقت في شرفة عقار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالسويس من إستخراج قطة وإنقاذها عقب تقدم إحدى السيدات ببلاغ لشرطة النجدة بإحتجازها ببلكونة العقار محل سكنها.

وأشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعى بسرعة تحرك القوات وسيطرتهم على الموقف.

ومن ناحية أخري تمكنت االأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بنطاق عدة محافظات ومصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات " إتجار بالمخدرات ، سلاح بدون ترخيص ، شروع فى قتل – سرقة بالإكراه – بلطجة وإطلاق أعيرة نارية") بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.