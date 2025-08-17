إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الأولى للموجة 27 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي بدأت يوم 9 أغسطس ومستمرة حتى 22 أغسطس الجارى.

وقال محافظ الشرقية إن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية نجحت في إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 3 قراريط و7 أسهم، وتم تنفيذ أعمال الإزالة في مراكز "منيا القمح بلبيس الزقازيق كفر صقر أبو حماد".

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية أملاك الدولة والتصدي لأي تعديات بكل حزم وفقًا للقانون.