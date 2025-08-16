إصابة 10 أشخاص باشتباه تسمم غذائي في الشرقية

اصيب 10 أشخاص باشتباه تسمم غذائي، خلال تواجدهم بأحد الاماكن الترفيهية بمركز ومدينة ديرب نجم بمركز ومدينة ديرب نجم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي ديرب نجم وتقديم الرعاية اللازمة لهم وخروجوا جميعاً من المستشفى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم باستقبال 10 أشخاص مصابين باشتباه تسمم غذائي أثناء تواجدهم في أحد الأماكن الترفيهية بالمدينة.

