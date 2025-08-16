صحة الشرقية: تنفيذ 47 ألف زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الهمم

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تتسلم مجموعة قطع أثرية من هولندا تنتمي لحقب زمنية مختلفة
مصر تُعزي باكستان في ضحايا الفيضانات وتشدّد على التضامن الكامل
الزمالك يسعى لمطاردة المصري المتصدر في صراع مبكر على قمة الدوري
إنهار حزنا على جوتا| مشاهد البكاء في مسيرة محمد صلاح.. دموع لا تعرف الزيف
مصر وسنغافورة تبحثان تعزيز التعاون ودعم غزة قبل زيارة الرئيس السنغافوري
القاهرة الإخبارية:الاحتلال يوسّع العمليات في غزة ويهدد بتطويق المدينة بالكامل
غلق كلي لشارع 26 يوليو للقادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 6 أيام
رجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن تخطف الأنظار بهذه الإطلالة.. شاهد
خبير: تصريحات نتنياهو عن إسرائيل الكبرى تخالف معاهدة السلام مع مصر
قبل بدء العام الدراسي الجديد .. التعليم تشدد على الإلتزام بالزي المدرسي والمصروفات
حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة
موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص
ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قيام الفرق الطبية المتحركة بالوحدات الصحية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بتنفيذ  47815 زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الهمم بنطاق المحافظة وذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية ، ويأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعاية " كبار السن " التى تهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين فوق 65 عاماً من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية.

أشار الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية الي إستمرار الإنتشار المكثف لأطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بالفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بالمحافظة ، وقاموا بتنفيذ  1594 زيارة منزلية لكبار السن أمس الجمعة ، منها (25) حالة لذوي الهمم بالقرى والنجوع و العزب وتم إحالة 3 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية ، منهم حالة تعاني من إرتفاع ضغط الدم، وحالة تعاني من ارتفاع السكر في الدم، وحالة تعاني من قرح الفراش ، ليصل عدد الزيارات التى تم تنفيذها على مدار   46 أسبوعاً لـ  ٤٧٨١٥ زيارة منزلية خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية وذلك من خلال 125 مركزاً طبياً موزعاً على جميع الإدارات الصحية بمحافظة الشرقية ،  وتم خلال هذه الزيارات تقديم حزمة من الخدمات الطبية ، تتضمن الكشف على أمراض " الضغط ، والسكر، وأمراض القلب ، والإعتلال الكلوي، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة"، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي، ويتم ذلك من خلال الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحص النظر، والفم والأسنان، بالإضافة لعمل تحاليل نسبة الهيموجلوبين ومستوى الدهون والكوليستيرول بالدم، ووظائف الكلى والسكر التراكمي، وكذلك إجراء فحص رسم القلب، وفي حالة إيجابية النتائج يتم تقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية، هذا بجانب تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة التغذوية اللازمة لكبار السن.

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

