قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع ألسنة اللهب من مخزن وسط عقارين مأهولين بالسكان في بولاق أبو العلا
وزير الرياضة ينعى دينا علاء لاعبة فريق سموحة للجودو
الأهلي يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة اعتراضًا على طرد محمد هاني
قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء شقته؟
قالك إنتِ طالق بس شفهي..هل الطلاق صحيح؟
خطة النواب: إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج عوضت خسائر قناة السويس
أول تعليق من مهاجم بورنموث بعد الإساءة العنصرية في أنفيلد
رئيس الوزراء يعلن إجراءات عاجلة بشأن الإيجار القديم خلال اجتماع المحافظين
أضرار النوم مع التكييف.. 5 مشاكل صحية كيف تنجو من متاعبها؟
سعر الذهب مساء اليوم السبت 16-8-2025
أمل الحناوي: مصر تقود خطة عربية إسلامية لإعمار غزة بتكلفة 53 مليار دولار
الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق بولاق أبو العلا.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنتهاء موسم حصاد القمح والشرقية الأولي على الجمهورية بتوريد 604 ألف طن

قمح
قمح
محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انتهاء موسم توريد القمح المحلي لعام ٢٠٢٥ م وتصدر المحافظة المركز الأولي علي مستوي محافظات الجمهورية وذلك بعد أن تم توريد ٦٠٤٢٠٧ طن و ٥٩٦ كيلو قمح بمراكز التجميع والصوامع لافتاً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بلغت ٣٧٠١٨٣ فدان بنطاق دائرة المحافظة.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن هذا الموسم يُعد واحداً من أنجح مواسم التوريد للقمح المحلى وذلك بعد أن تصدرت المحافظة المركز الأول في التوريد على مستوى محافظات الجمهورية حيث أن الدولة  تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي، من خلال تنفيذ عديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية، مثمناً جهود المزارعين في زراعة محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائي المصري، كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

وأضاف المحافظ أن أعمال توريد محصول القمح هذا العام تمت وفقاً للضوابط والإشتراطات اللازمة والمعايير المختلفة للحفاظ عليه من الفساد والتلف والتي ساهمت في إنجاح موسم الحصاد والتوريد وتصدر المحافظة المركز الأول في التوريد على مستوى محافظات الجمهورية مشيرا إلي أن عدد مواقع التخزين المستلمة للاقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت ٥٤ موقع ما بين صوامع وشون وهناجر حكومية مطورة تابعة لكل من (البنك الزراعي المصري ـ الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ـ   الشركة القابضة للصناعات الغذائية- شركة مطاحن شرق الدلتا ـ شركة مطاحن شمال القاهرة – شركة مطاحن جنوب القاهرة – جهاز مستقبل مصر  ) والتي تستخدم كمراكز تجميع للقمح المحلي.

الشرقية محافظ الشرقية توريد القمح المحلي محافظات الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

العثور على جثة سيدة متحللة داخل منزلها بحي الجزيرة في بني سويف

محافظ الغربية

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين

الشيخ تقادم الليثى

أفنى حياتة لخدمةالناس حتى الرحيل.. الشيخ تقادم الليثى أبرزر موز العمل الأهلى بأسوان والصعيد| شاهد

بالصور

رخيصة جدا.. مادة غير متوقعة تعالج مشاكل البشرة في الصيف

مشاكل البشرة
مشاكل البشرة
مشاكل البشرة

لن تعانى من زيادة الوزن أو السكر أو القلب عند تناول هذه الحبوب .. اكتشفها

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

بملايين الدولارات.. سرقة أغلى سيارات شيفروليه من داخل مصنع بأمريكا

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

أضرار النوم مع التكييف.. 5 مشاكل صحية كيف تنجو من متاعبها؟

أضرار النوم مع التكييف
أضرار النوم مع التكييف
أضرار النوم مع التكييف

فيديو

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

المزيد