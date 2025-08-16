إنتهاء موسم حصاد القمح والشرقية الأولي على الجمهورية بتوريد 604 ألف طن

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انتهاء موسم توريد القمح المحلي لعام ٢٠٢٥ م وتصدر المحافظة المركز الأولي علي مستوي محافظات الجمهورية وذلك بعد أن تم توريد ٦٠٤٢٠٧ طن و ٥٩٦ كيلو قمح بمراكز التجميع والصوامع لافتاً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بلغت ٣٧٠١٨٣ فدان بنطاق دائرة المحافظة.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن هذا الموسم يُعد واحداً من أنجح مواسم التوريد للقمح المحلى وذلك بعد أن تصدرت المحافظة المركز الأول في التوريد على مستوى محافظات الجمهورية حيث أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي، من خلال تنفيذ عديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية، مثمناً جهود المزارعين في زراعة محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائي المصري، كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

وأضاف المحافظ أن أعمال توريد محصول القمح هذا العام تمت وفقاً للضوابط والإشتراطات اللازمة والمعايير المختلفة للحفاظ عليه من الفساد والتلف والتي ساهمت في إنجاح موسم الحصاد والتوريد وتصدر المحافظة المركز الأول في التوريد على مستوى محافظات الجمهورية مشيرا إلي أن عدد مواقع التخزين المستلمة للاقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت ٥٤ موقع ما بين صوامع وشون وهناجر حكومية مطورة تابعة لكل من (البنك الزراعي المصري ـ الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ـ الشركة القابضة للصناعات الغذائية- شركة مطاحن شرق الدلتا ـ شركة مطاحن شمال القاهرة – شركة مطاحن جنوب القاهرة – جهاز مستقبل مصر ) والتي تستخدم كمراكز تجميع للقمح المحلي.