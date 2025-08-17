قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشاط: نتطلع لتوسيع استثمارات القطاع الخاص الياباني في الاقتصاد الأخضر
شروط إسرائيلية تعجيزية لوقف الحرب وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة
رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد
غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات
حماس: تصديق رئيس الأركان الإسرائيلي على خطط احتلال غزة إعلان بموجة جديدة من الإبادة والتهجير
أطول غطسة لمريض شلل رباعي.. ولاء حافظ ينقل رسالة تحدٍ وإصرار للعالم و«قناة السويس» تكرّمه |صور
تفعيل السبورات الذكية ومراجعة البنية التكنولوجية في المدارس قبل العام الدراسي الجديد
حماس: الاحتلال يستخدم وسائل الضغط الإنساني لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية
مهرجان بورسعيد يطلق جائزة باسم تيمور تيمور لأفضل تصوير سينمائي
بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل
مفوض أوروبي: قمة ألاسكا منحت بوتين انتصارًا رمزيًا وعمّقت مخاوف الغرب
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

مظاهرات واسعة في إسرائيل للمطالبة بوقف الحرب وإعادة المحتجزين بغزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتجاجات في إسرائيل انطلقت منذ ساعات الصباح الباكر في عدة مناطق متفرقة، ضمن ما أُطلق عليه «يوم التشويش الوطني»، وهو تحرك دعت إليه عوائل المحتجزين قبل أكثر من أسبوع بهدف ممارسة ضغط شعبي وميداني على الحكومة.


وأوضحت المراسلة، خلال مداخلة عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن المتظاهرين ركزوا على إغلاق الطرق والمحاور الرئيسية ولو لدقائق، بهدف تعطيل الحياة اليومية وخلق حالة من التشويش، كما تم تنفيذ هذه التحركات في عدة مواقع متفرقة داخل المدن الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الهدف من هذه التحركات هو إرباك السلطات، ودق ناقوس الخطر من أجل تحفيز الاستجابة السياسية لمطالب ذوي المحتجزين.

وأكدت «أبو شمسية» أن هذه الدعوة للاحتجاج جاءت بعد سلسلة اجتماعات عقدتها عوائل المحتجزين مع ممثلين عن عدة قطاعات داخل إسرائيل، وعلى رأسها «الهستدروت» (اتحاد نقابات العاملين في إسرائيل)، والذي كان يُعوَّل عليه بشكل كبير للمشاركة من أجل إحداث شلل واسع في القطاعات الحيوية.

وقالت «أبو شمسية» إن من استجاب لدعوات «يوم التشويش الوطني» هي بعض مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى جامعات إسرائيلية وعدد من الشركات الناشئة في تل أبيب، والتي سمحت لموظفيها بالمشاركة في الاحتجاجات، لافته إلى أن التحركات، رغم محدودية حجمها مقارنةً بالتوقعات، إلا أنها تعكس استمرار الضغط الشعبي من الشارع الإسرائيلي، خاصة من عائلات المحتجزين، في ظل تعثر الحلول السياسية.

