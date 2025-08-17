«إحنا مصر».. وزير السياحة والآثار: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مختلف تمامًا عن موكب المومياوات

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حفلًا مختلفًا تمامًا عن موكب المومياوات الملكية.

وأشار الوزير إلى أن الحفل سيكون له طابع دولي، وسيشهد مشاركة رفيعة المستوى وحضور ضيوف من الخارج.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي لإطلاق حملة "إحنا مصر".

وقال وزير السياحة والآثار شريف فتحي إن الحملة تهدف إلى ترسيخ قيم مجتمعية تعبر عن الإيجابية لدى المواطنين في التعامل مع السائحين.

وأضاف أن هدف حملة «إحنا مصر» هو بث رسائل إيجابية لدى المواطنين دون التعدّي على حقوق الآخرين، مؤكدًا أن هذا غير مسموح به.