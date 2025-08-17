مريم الجندي: لجأت إلى مدرب حركة من أجل حكاية فلاش باك

كشفت الفنانة مريم الجندي عن كواليس تحضيرها لشخصية مريم فى حكاية “فلاش باك” من مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” والذى يعرض حاليا.

وقالت مريم الجندي فى تصريح خاص لصدى البلد : كواليس التحضير لشخصية مريم فى حكاية فلاش باك كانت مرهقة وممتعة لانها مليئة بالتفاصيل وأول قرار اتخذته هو فهم عالم مريم الذى كان يتسم بالحركة كونها راقصة ورسامة.

وأضافت مريم الجندي : حرصت على تدريب مع متخصص على الحركة ولغة الجسد، لأن الرقص ليس مجرد أداء.

وأوضحت مريم الجندي : كما قضيت بعض الوقت مع رسامين حتى أفهم علاقتهم بالألوان، باللوحات، بتفريغ المشاعر على الورق أو القماش.

تصدر حكاية فلاش باك

تمكنت حكاية فلاش باك، أولى حكايات مسلسل “ ليس كما يبدو”، من تصدر نسب المشاهدة في مصر.

حيث احتلت حكاية فلاش باك المركز الأول ضمن قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر، عبر منصة watch it، بينما احتلت المركز الرابع علي منصة شاهدvip .

حكاية "فلاش باك"، ضمن أحداث مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، والتي تشاركها بطولتها مع النجم أحمد خالد صالح، في تجربة درامية مكونة من خمس حلقات.

يُذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يتكون من 35 حلقة، ويضم 7 حكايات، كل حكاية تمتد لـ5 حلقات بفريق عمل مستقل.

وتأتي حكاية "فلاش باك" من بطولة أحمد خالد صالح، مريم الجندي، عمرو صالح، وهي من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر عرض العمل خلال موسم الصيف عبر الشاشات والمنصات الرقمية.