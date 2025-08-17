أخبار الفن| جنازة تيمور تيمور.. أحمد حلمي وعمرو يوسف يفاجئان عمرو دياب

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: جنازة تيمور تيمور، وأحمد حلمي وعمرو يوسف يفاجئان عمرو دياب، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

نشرت الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيه الهضبة عمرو دياب، وهو يشيد بها.

خيم الحزن على الوسط الفني، بعد وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، مساء أمس السبت، في حادث غرق بأحد شواطئ رأس الحكمة.

ظهرت الفنانة إليسا، في مقطع فيديو متداول عبر تطبيق انستجرام، من حفلها الأخير التي أحيته في الساحل الشمالي، أول أمس الجمعة 15 أغسطس.

يسعد مهرجان الغردقة لسينما الشباب الإعلان عن تكريم النجم محمد ممدوح في حفل افتتاح الدورة الثالثة في الفترة من 25 وحتي 30 سبتمبر المقبل.

فاجأ الفنانان أحمد حلمي و عمرو يوسف، جمهور الفنان عمرو دياب، في الحفل الذي أحياه الأخير مساء أمس السبت.

ظهر الفنان راغب علامة، في مقطع فيديو متداول من حفلته الأخيرة التي أحياها ليلة أمس السبت، في قرية فقرا بـ جبل لبنان، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

أحيت الفنانة أصالة نصري، حفلا غنائيا ساهرا ليلة أمس السبت 16 أغسطس، في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

أحيت الفنانة نانسي عجرم، حفلا غنائيا ساهرا لها ليلة أمس السبت 16 أغسطس، في جبل لبنان، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

أحيت الفنانة مي فاروق حفلاً غنائياً ساهراً لها ليلة أمس السبت، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في تونس.

شيعت جنازة، مدير التصوير والفنان تيمور تيمور، ظهر اليوم الأحد 17 أغسطس، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

نشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، ظهرت فيها من حفل الفنانة أصالة نصري، التي أحيته في لبنان أمس السبت.