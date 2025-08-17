قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير عاجل من عبوات مقلدة لأشهر علاج لفيروس سي في الصيدليات .. تفاصيل
مصدر أمني بالشرقية..نقوم فحص فيديو سحل سيدة هرية رزنة لضبط المتهم
رسالة اعتذار من أحمد فتوح لإدارة وجماهير الزمالك.. ماذا قال فيها؟
رهانات متباينة في قمة البيت الأبيض .. زيلينسكي بين ضغوط ترامب وحائط الدعم الأوروبي
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بدعم قدرات شبكات الاتصالات وتوسيع مناطق التغطية
مد إدراج 276 قياديا من تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب لـ 5 سنوات أخرى.. تفاصيل
طريقان لا ثالث لهما.. تلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتوعد بمرحلة جديدة من التصعيد ضد حماس في غزة
مصر الخامس عالميا.. منتخب اليد يهزم ايسلندا 33 /31 فى كأس العالم
الوزير: كوبري خور مايو يتكون من 9 محاور بارتفاع 80 مترا.. صور
الهلال الأحمر المصري: 2400 طن مساعدات غذائية وطبية بقافلة «زاد العزة» إلى غزة
محافظ المنيا: نقدم الدعم اللازم للجادين في استكمال إجراءات تقنين الأراضي
أخبار الفن| جنازة تيمور تيمور.. أحمد حلمي وعمرو يوسف يفاجئان عمرو دياب

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: جنازة تيمور تيمور، وأحمد حلمي وعمرو يوسف يفاجئان عمرو دياب، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

يا بخته.. عمرو دياب يفاجئ منة عدلي القيعي في حفلته

نشرت الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيه الهضبة عمرو دياب، وهو يشيد بها.

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

خيم الحزن على الوسط الفني، بعد وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، مساء أمس السبت، في حادث غرق بأحد شواطئ رأس الحكمة.

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

ظهرت الفنانة إليسا، في مقطع فيديو متداول عبر تطبيق انستجرام، من حفلها الأخير التي أحيته في الساحل الشمالي، أول أمس الجمعة 15 أغسطس.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم الفنان محمد ممدوح

يسعد مهرجان الغردقة لسينما الشباب الإعلان عن تكريم النجم محمد ممدوح في حفل افتتاح الدورة الثالثة في الفترة من 25 وحتي 30 سبتمبر المقبل.

عمرو دياب واحد بس.. أحمد حلمي وعمرو يوسف يفاجئان الهضبة في حفلته

فاجأ الفنانان أحمد حلمي و عمرو يوسف، جمهور الفنان عمرو دياب، في الحفل الذي أحياه الأخير مساء أمس السبت.

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

ظهر الفنان راغب علامة، في مقطع فيديو متداول من حفلته الأخيرة التي أحياها ليلة أمس السبت، في قرية فقرا بـ جبل لبنان، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

شكرا.. أصالة نصري تحيي حفلا غنائيا ساهرا في لبنان

أحيت الفنانة أصالة نصري، حفلا غنائيا ساهرا  ليلة أمس السبت 16 أغسطس، في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

آه ونص.. نانسي عجرم تحيي حفلاً غنائياً ساهراً في لبنان

أحيت الفنانة نانسي عجرم، حفلا غنائيا ساهرا لها ليلة أمس السبت 16 أغسطس، في جبل لبنان، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

ليلة من العمر.. مي فاروق تحيي حفلا غنائيا ساهرا في قرطاج

أحيت الفنانة مي فاروق حفلاً غنائياً ساهراً لها ليلة أمس السبت، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في تونس.

أحمد السعدني وباسم سمرة أبرز المشيعين.. جثمان تيمور تيمور إلى مثواه الأخير

شيعت جنازة، مدير التصوير والفنان تيمور تيمور، ظهر اليوم الأحد 17 أغسطس، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

نادين الراسي ترقص أمام أصالة نصري في حفل لبنان

نشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، ظهرت فيها من حفل الفنانة أصالة نصري، التي أحيته في لبنان أمس السبت.

هالة صدقي

بعد انتهاء تصوير مشاهدها.. هالة صدقي: the seven dogs نقله نوعيه في تاريخ السينما

أحمد سعد وشقيقه

دويتو على المسرح بين أحمد سعد وشقيقه عمرو في مهرجان مراسي

مريم الجندي

مريم الجندي: لجأت إلى مدرب حركة من أجل حكاية فلاش باك

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

الشاب عمر مهران مريض السرطان

محارب الســرطان يستغيث .. ساعدوني أكمل علاجي قبل فوات الأوان

نادين الراسي من حفل أصالة

نادين الراسي ترقص أمام أصالة نصري في حفل لبنان

راغب علامة

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

