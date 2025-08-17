يا بخته.. عمرو دياب يفاجئ منة عدلي القيعي في حفلته

نشرت الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيه الهضبة عمرو دياب، وهو يشيد بها.

وظهر في مقطع الفيديو، عمرو دياب، وهو على المسرح ويشيد بـ منة عدلي القيعي، التي كانت حاضرة أمامه، قبل أن يغني أغنية يا بخته، التي كتبت كلماتها.

وعلقت منة القيعي، على مقطع الفيديو، قائلة: «الهضبة : "منة القيعي، شاعرة جامدة" .. وعمرو يوسف واحمد حلمي احلي دخول مفاجيئ. دي بقي اسمها الاحلام لما بتتحقق».

منة عدلي القيعي

من جهة أخرى، شوقت الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي متابعيها، لأحدث أعمالها في ألبوم الكينج محمد منير الجديد، بعد نجاح أغانيها خلال فصل الصيف مع أكثر من مطرب.

وكتبت منة القيعي عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: “الحمد لله الصيف دا كنت موجودة في عدة البومات لنجوم مختلفة ( يا بخته- عمرو دياب، حبيبي وانت جمبي – عسيلي، بحب اللي يحبك – عسيلي، كلام فارغ – اصالة، حوسة ايه دي – اصالة، شفتشي- احمد سعد، بالونة- احمد سعد)”.

وأضافت: “قريبا إن شاء الله تسمعوا شغل مهم أوي في البوم الكينج محمد منير، قولولي رأيكوا ومستنيين تسمعوني مع مين تاني إن شاء الله، لسه الصيف فاضل فيه حتة”.

يذكر أن الشاعرة الغنائية منة القيعي، كانت قد أثارت تفاعل جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن مازحتهم بمنشور ألمحت فيه إلى فكرة اعتزالها كتابة الأغاني.

وكتبت القيعي، عبر حسابها على "فيس بوك": "بفكر أعتزل... بس مش عارفة هتعملوا إيه من غيري!".

وعلق زوجها الفنان يوسف حشيش على منشورها بطريقة طريفة، حيث كتب: “توضيح.. أنا مش مسؤول تمامًا عن التفكير ده، قبل ما يتعمل عليا حفلة... أنا كنت نايم ولسه صاحي!”.