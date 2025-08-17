قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألفاظاً خادشة للحياء| تجديد حبس البلوجر أم عدي
أطنان من المواد الغذائية والمياه تحملها شاحنات المساعدات لقطاع غزة
وطائف متاحة في وزارة الكهرباء.. اعرف الشروط والتفاصيل
مصرع شخصين وإصابة 33 آخرين في إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوى الغربي بأسيوط
لا يصلح فيه الادعاء.. علي جمعة يكشف كيف يكون التوكل الصحيح على الله
قرار عاجل يطبق بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد حفاظاً على المال العام
طقس اليوم | الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المدن
حكم الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها .. اعرف رأي الفقهاء
تسجيلات حاليفا تهز إسرائيل.. اتهامات مباشرة لنتنياهو وتحذيرات من "فشل الحكومة"
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة |الطلاب يؤدون اللغة الثانية والتربية الوطنية اليوم
قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم
بدون كيماويات .. 3 طرق طبيعية للتخلص من النمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يا بخته.. عمرو دياب يفاجئ منة عدلي القيعي في حفلته

عمرو دياب - منة عدلي القيعي
عمرو دياب - منة عدلي القيعي
أحمد إبراهيم

نشرت الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيه الهضبة عمرو دياب، وهو يشيد بها. 

وظهر في مقطع الفيديو، عمرو دياب، وهو على المسرح ويشيد بـ منة عدلي القيعي، التي كانت حاضرة أمامه، قبل أن يغني أغنية يا بخته، التي كتبت كلماتها. 

وعلقت منة القيعي، على مقطع الفيديو، قائلة: «الهضبة : "منة القيعي، شاعرة جامدة" .. وعمرو يوسف واحمد حلمي احلي دخول مفاجيئ. دي بقي اسمها الاحلام لما بتتحقق». 

منة عدلي القيعي 

من جهة أخرى، شوقت الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي  متابعيها، لأحدث أعمالها في ألبوم الكينج محمد منير الجديد، بعد نجاح أغانيها خلال فصل الصيف مع أكثر من مطرب.

وكتبت منة القيعي عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: “الحمد لله الصيف دا كنت موجودة في عدة البومات لنجوم مختلفة ( يا بخته- عمرو دياب، حبيبي وانت جمبي – عسيلي، بحب اللي يحبك – عسيلي، كلام فارغ – اصالة، حوسة ايه دي – اصالة، شفتشي- احمد سعد، بالونة- احمد سعد)”.

وأضافت: “قريبا إن شاء الله تسمعوا شغل مهم أوي في البوم الكينج محمد منير، قولولي رأيكوا ومستنيين تسمعوني مع مين تاني إن شاء الله، لسه الصيف فاضل فيه حتة”.

يذكر أن الشاعرة الغنائية منة القيعي، كانت قد أثارت تفاعل جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن مازحتهم بمنشور ألمحت فيه إلى فكرة اعتزالها كتابة الأغاني.

وكتبت القيعي، عبر حسابها على "فيس بوك": "بفكر أعتزل... بس مش عارفة هتعملوا إيه من غيري!".

وعلق زوجها الفنان يوسف حشيش على منشورها بطريقة طريفة، حيث كتب: “توضيح.. أنا مش مسؤول تمامًا عن التفكير ده، قبل ما يتعمل عليا حفلة... أنا كنت نايم ولسه صاحي!”. 

عدلي القيعي منة عدلي القيعي عمرو دياب الهضبة عمرو دياب منة القيعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

تيمور تيمور

مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

اللواء مدحت قريطم

مش هتسوق تاني .. مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف مفاجأة عن قواعد المرور

تيمور تيمور

زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور

ترشيحاتنا

غزة

محلل سياسي فلسطيني: الأمريكان لديهم موقف واضح من الحرب في غزة.. وهم سبب توقف المفاوضات|فيديو

نتنياهو

القضية ليست غزة فقط | «عاشور»: الموقف المصري والعربي كان حازماً ضد أوهام نتنياهو التوسعية

البنك المركزي

أستاذ تمويل يتوقع انخفاض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي

بالصور

طريقة تخزين الأيس كوفي في الفريزر

الايس كوفي
الايس كوفي
الايس كوفي

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تخطف الأنظار على البحر

ريهام أيمن
ريهام أيمن
ريهام أيمن

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

مانيوال
مانيوال
مانيوال

فيديو

ايمان عبد اللطيف

بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد