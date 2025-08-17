قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإيجار القديم والورثة.. كيف تحصل على شقة بديلة من وزارة الإسكان؟| موعد التقديم والمستندات المطلوبة
مزودة بشاشة.. Meta تستعد للكشف عن نظاراتها الذكية الجديدة
الجيزة .. إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس
تشكيل الجولة الثانية من الدوري الممتاز .. زيزو يتصدر والقوة الهجومية للاتحاد السكندري تتألق
كواليس وتفاصيل 5 دقائق في مطاردة فتيات الواحات.. نص تحريات المباحث
مصر وفلسطين تتفقان على خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة خلال لقاء في العلمين
أرسنال يتقدم بهدف على مانشستر يونايتد في الشوط الأول
مظاهرات إسرائيلية واسعة تطالب بإعادة المحتجزين وتنتقد نتنياهو
حتى نبرة الصوت.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن أدق تفاصيل الحياة اليومية
الداخلية تكشف حقيقة وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة بالقليوبية
ديانج يفاجئ الأهلي بقرار عاجل يربك حسابات ريبيرو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أملاك الدولة.. حظر التصرف قبل سداد كامل الثمن

أملاك الدولة- أرشيفية
أملاك الدولة- أرشيفية
محمد الشعراوي

يعتبر قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الفترة الماضية.

ويهدف القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً.

ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.

ومنع القانون  استخدام الأرض في غير غرضها أو التصرف فيها بأي شكل قبل سداد الثمن كاملا.

وفي هذا الإطار  حظرت المادة (8)  على المتعاقد استخدام الأرض في غير الغرض المخصص له، أو التصرف فيها كليًا أو جزئيًا بأي شكل من أشكال التصرف، قبل سداد كامل الثمن.

قانون التصرف فى أملاك الدولة أملاك الدولة الخاصة مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

جثتان و33 مصابا .. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط| شاهد

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

ترشيحاتنا

شهيد الأبوة

شهيد الأبوة.. القصة الكاملة لوفاة تيمور تيمور غرقا أثناء إنقاذ ابنه

أزمة نجوي فؤاد المالية والصحية

معاشها 600 جنيه .. أزمة صحية ومالية تدفع نجوى فؤاد لطلب المساعدة

الشاب عمر مهران مريض السرطان

محارب الســرطان يستغيث .. ساعدوني أكمل علاجي قبل فوات الأوان

بالصور

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

تيمور تيمور
تيمور تيمور
تيمور تيمور

فيديو

المتهمين

الداخلية تضبط المتهم بـ سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية| فيديو

شهيد الأبوة

شهيد الأبوة.. القصة الكاملة لوفاة تيمور تيمور غرقا أثناء إنقاذ ابنه

المتهمين

الداخلية: القبض على شخصين تحرشا بفتاة في الشيخ زايد

المتهم

عاطل يتسلق مواسير عقار ويسرق هاتفا محمولا من داخل شقة بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد