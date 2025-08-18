الإسكندرية على موعد عالمي لـ انتشال آثار غارقة .. الخميس

تنظم وزارة السياحة والآثار ،فاعالية انتشال عدد من القطع الآثرية الغارقة تحت مياه البحر المتوسط بميناء أبو قير البحري ،وذلك الأربعاء القادم ، بالإضافة إلى تنظيم معرض آثري مؤقت بمتحف الإسكندرية.



أفادت وزارة السياحة والآثار ، أن موقع ميناء أبوقير البحري ، به مواقع حطام سفن أسطول نابليون الغارقة ويحتوى على بقايا 6 سفن غارقة من الأسطول.

آثار غارقة في الإسكندرية

أوضحت أن الميناء يوجده به مواقع المدن الغارقة وتتمثل في منطقة شرق كانوب.

ويضم الميناء مدينة هيراكليوم تقع على مسافة حوالي 6 كم إلى الشمال الشرقي من شاطئ أبى قير على عمق يتراوح ما بين 5:7 م.

كما عثر على العديد من العملات مختلفة الفئات التي تنتمي لـ دول البحر المتوسط التي مر عليها الأسطول الفرنسي خلال رحلته حتى وصوله إلى السواحل مصر.



