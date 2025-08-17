رؤساء الوفود يشيدون بحسن تنظيم البطولتين العالمية والعربية للخماسي الحديث.. وثناء خاص للجنة البروتوكول

أشادت جميع الوفود المشاركة في بطولة العالم للخماسي الحديث، التي استضافها الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بالتنظيم المتميز والمظهر الحضاري الذي قدمه طلاب جامعة حلوان والجامعة الروسية، إلى جانب أعضاء لجنة البروتوكول و الـ VIP برئاسة الكابتن سيف الدين عصام، وبمشاركة أعضاء اللجنة: ملك أكرم، أمل حسن، صفا أشرف، ومارجريت فارس.

من جانبه، ثمّن سيف الدين عصام رئيس لجنة البروتوكول الجهود الكبيرة التي بذلها الجميع، بدءًا من المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، مرورًا بجميع اللجان التي ساهمت في إنجاح البطولة العالمية والعربية.

كما أعرب عصام عن امتنانه للدكتورة مها حسني، منسق برنامج الترجمة الفورية، على دعمها وتدريبها للكوادر على قيادة المحافل الدولية، الأمر الذي ساهم في خروج البطولتين بصورة مشرفة نالت إشادة جميع الوفود المشاركة.