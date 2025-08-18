قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حادثة أمنية خطيرة في حلب .. انفجار حزام ناسف يرتديه مجهول
مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟
تصعيد ميداني في غزة .. سرايا القدس تستهدف المستوطنات والآليات الإسرائيلية بعمليات متزامنة
هم اللي كسروا علينا.. نص التحقيقات في مطاردة فتيات الواحات
الحبس والضرب الأبرز.. 8 حالات يعد فيها ذوي الإعاقة معرضا للخطر وفقا للقانون
دعاء كشف البصيرة.. 3 صيغ تضيء طريقك وتساعدك على اختياراتك في الحياة
أوروبا تواجه تصاعداً غير مسبوق في حرائق الغابات
إنذار لبناني إلى إيران.. الرئيس عون: سلاح حزب الله قرار لبناني حصري
تحالف الداعمين لاوكرانيا: مستعدون لنشر قوة طمأنة بعد وقف القتال مع روسيا
بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات
كيفية إبراء الذمة من المسروقات.. دار الإفتاء تكشف عنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائب رئيس حزب المؤتمر: ملف النقل البحري على رأس أولوياتنا لدعم الاستثمار

النقل البحرى
النقل البحرى
علي مكي

قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب يضع ملف الاستثمار على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن أمانة الاستثمار بالحزب تضم نخبة من رجال الأعمال البارزين، وتعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون مع مستثمرين من دول الخليج وأوروبا.

وأوضح جبر، في مداخلة ببرنامج "الشارع النيابي"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحزب يولي اهتماماً خاصاً بما سماه "الاقتصاد الأزرق"، الذي يرتبط بقطاع النقل البحري والموانئ، مؤكداً أن مصر بحاجة إلى إنشاء شركة ملاحة وطنية كبرى تواكب التطورات العالمية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع الشركات الأجنبية.

وأضاف أن الحزب يتبنى رؤية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في النقل البحري، وتشجيع الصناعات المرتبطة به مثل بناء السفن وتشغيل العمالة البحرية والمشروعات الصغيرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وحول ربط هذا الملف بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أوضح نائب رئيس الحزب أن امتلاك كوادر متخصصة ذات خبرة اقتصادية، حتى وإن لم تكن لها شعبية واسعة، يمثل إضافة مهمة لمجلس النواب، إذ يمكن من خلالهم طرح تشريعات تدعم النقل البحري وترفع القيود عن ملاك السفن المصريين.

وأشار جبر إلى أن الحزب يسعى لأن يكون له دور فاعل في صياغة قوانين بحرية جديدة تدعم السياحة والتجارة والنفط والبضائع، معتبراً أن ذلك يمثل جزءاً من التزام الأحزاب السياسية بمساندة جهود الدولة ورفع العبء عن القيادة السياسية.

واختتم بالتأكيد على أن حزب المؤتمر يعمل على توحيد جهود الدولة ورجال الأعمال والمستثمرين من أجل رفع راية مصر وتعزيز مكانتها الاقتصادية إقليمياً ودولياً.

حزب المؤتمر النقل البحرى الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

معاشات سبتمبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة

البلوجر لي لي

الداخلية تعلن سقوط البلوجر لي لي بسبب فيديوهات رقص بملابس خادشة

جانب من الواقعة

مصدر أمني بالشرقية..نقوم فحص فيديو سحل سيدة هرية رزنة لضبط المتهم

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

إسعاد يونس

إسعاد يونس تستضيف أهل جمصة في صاحبة السعادة.. قصص البحر والرزق والبهجة

إسعاد يونس

إسعاد يونس تحمل الصقر في صاحبة السعادة

ميدو

ماركو مراد لميدو: جو التويتات الساعة 2 و3 الصبح نخفها شوية

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

أصالة
أصالة
أصالة

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد