نائب رئيس حزب المؤتمر: ملف النقل البحري على رأس أولوياتنا لدعم الاستثمار

قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب يضع ملف الاستثمار على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن أمانة الاستثمار بالحزب تضم نخبة من رجال الأعمال البارزين، وتعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون مع مستثمرين من دول الخليج وأوروبا.

وأوضح جبر، في مداخلة ببرنامج "الشارع النيابي"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحزب يولي اهتماماً خاصاً بما سماه "الاقتصاد الأزرق"، الذي يرتبط بقطاع النقل البحري والموانئ، مؤكداً أن مصر بحاجة إلى إنشاء شركة ملاحة وطنية كبرى تواكب التطورات العالمية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع الشركات الأجنبية.

وأضاف أن الحزب يتبنى رؤية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في النقل البحري، وتشجيع الصناعات المرتبطة به مثل بناء السفن وتشغيل العمالة البحرية والمشروعات الصغيرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وحول ربط هذا الملف بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أوضح نائب رئيس الحزب أن امتلاك كوادر متخصصة ذات خبرة اقتصادية، حتى وإن لم تكن لها شعبية واسعة، يمثل إضافة مهمة لمجلس النواب، إذ يمكن من خلالهم طرح تشريعات تدعم النقل البحري وترفع القيود عن ملاك السفن المصريين.

وأشار جبر إلى أن الحزب يسعى لأن يكون له دور فاعل في صياغة قوانين بحرية جديدة تدعم السياحة والتجارة والنفط والبضائع، معتبراً أن ذلك يمثل جزءاً من التزام الأحزاب السياسية بمساندة جهود الدولة ورفع العبء عن القيادة السياسية.

واختتم بالتأكيد على أن حزب المؤتمر يعمل على توحيد جهود الدولة ورجال الأعمال والمستثمرين من أجل رفع راية مصر وتعزيز مكانتها الاقتصادية إقليمياً ودولياً.