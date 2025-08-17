محافظة الجيزة تحذر المواطنين من شراء وحدات سكنية مخالفة

حذرت محافظة الجيزة، خلال بيان لها المواطنين من شراء وحدات سكنية داخل عقارات مخالفة، وذلك بعد رصد إعلانات مضللة على بعض صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي تروج لوحدات بعقارات مخالفة.

وأكدت محافظة الجيزة، أن جميع المخالفات البنائية الحديثة التي لا تخضع لقانون التصالح يتم إزالتها فورا مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعلنين وأصحاب العقارات.

كما أهابت محافظة الجيزة، المواطنين التأكد من الموقف القانوني والتراخيص الصادرة قبل شراء أي وحدة سكنية لتفادي الوقوع ضحية لعمليات الغش أو التعرض لخسائر نتيجة الإزالة.

وهذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم العمران بالمحافظة وحماية المواطنين وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية.