حادثة أمنية خطيرة في حلب .. انفجار حزام ناسف يرتديه مجهول
مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟
تصعيد ميداني في غزة .. سرايا القدس تستهدف المستوطنات والآليات الإسرائيلية بعمليات متزامنة
هم اللي كسروا علينا.. نص التحقيقات في مطاردة فتيات الواحات
الحبس والضرب الأبرز.. 8 حالات يعد فيها ذوي الإعاقة معرضا للخطر وفقا للقانون
دعاء كشف البصيرة.. 3 صيغ تضيء طريقك وتساعدك على اختياراتك في الحياة
أوروبا تواجه تصاعداً غير مسبوق في حرائق الغابات
إنذار لبناني إلى إيران.. الرئيس عون: سلاح حزب الله قرار لبناني حصري
تحالف الداعمين لاوكرانيا: مستعدون لنشر قوة طمأنة بعد وقف القتال مع روسيا
بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات
كيفية إبراء الذمة من المسروقات.. دار الإفتاء تكشف عنها
رياضة

أمير هشام: غضب في الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون

رباب الهواري

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك حالة غضب داخل نادي الزمالك بسبب الأداء الباهت أمام المقاولون العرب، رغم أنه استمرار لنفس المستوى أمام سيراميكا كليوباترا لكن الفارق هو ان الفريق الأبيض حقق الفوز.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على شاشة النهار: حسين لبيب رئيس نادي الزمالك تواصل مع جون إدوارد لمعرفة أسباب الأداء في لقاء المقاولون العرب، والمدير الرياضي بعد المباراة توجه لغرفة الملابس وقام بمعاتبة اللاعبين على المستوى المتراجع.

وأضاف: جون إدوارد قال للاعبين أن المستوى لم يكن مقبولًا ولم تكن هناك فرص، ولم يتحقق الفوز في النهاية، وهو أمر غير مقبول.

وأكمل: كان هناك لوم أيضًا تجاه الجهاز الفني بقيادة فيريرا، والزمالك لم يستغل الدفعة الكبيرة بعدما حقق الانتصار في الجولة الأولى، لكن البعض طالب أيضا بالصبر لأن المشروع الرياضي داخل النادي لازال جديدًا ويحتاج الفريق لمزيد من الانسجام والتأقلم.

وزاد: يانيك فيريرا ظهر أيضا عصبيًا في المؤتمر الصحفي، ورفض مقولة "هارد لك" لأنه لم يخسر، بل خرجت المباراة بالتعادل. وكان المدرب يشعر ببعض الآلام.

وتابع: هل سيتحمل فيريرا الضغوط الكبيرة في الزمالك، هناك مؤشرات غير إيجابية ولن يتم الجزم بأي شئ في الوقت الراهن. فهل سيتحمل المدرب البرتغالي تلك الضغوط.

الزمالك المقاولون العرب اخبار الرياضة اخبار الزمالك دورى نايل

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

معاشات سبتمبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة

البلوجر لي لي

الداخلية تعلن سقوط البلوجر لي لي بسبب فيديوهات رقص بملابس خادشة

جانب من الواقعة

مصدر أمني بالشرقية..نقوم فحص فيديو سحل سيدة هرية رزنة لضبط المتهم

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

طالب المنوفية

توفى بعد صلاة المغرب داخل المسجد.. حزن في المنوفية لوفاة طالب بكلية أصول الدين

الحاج جابر النحتة

بعد أيام من البحث.. العثور على جثمان مسن بمنطقة المقابر في المنوفية والتحريات: وفاة طبيعية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

