أسامة حسن يعلق على اعتذار فتوح للزمالك: لازم يتباع

علق أسامة حسن نجم الزمالك السابق علي اعتذار اللاعب أحمد فتوح لـ إدارة نادي الزمالك.

وكتب أسامة حسن عبر فيسبوك:"انا رأي يتعرض للبيع علي المستوي الفني ٨ اهداف في ٥ سنين بره الملعب دهس راجل بعربيته وراح نفس المكان اللي الراجل توفي في يسهر فيه والله العظيم لازم يتباع مفيش عاطفة مع الناس اللي مش بتحافظ علي النعمة الكبيرة اللي هو فيها".

وكان قد أكد الإعلامي أمير هشام، أن أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك سيعود للتدريبات الجماعية عقب تقدمه باعتذار رسمي إلى إدارة الكرة والجهاز الفني، وسيعود للحسابات الفنية خلال الفترة المقبلة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على شاشة النهار: نبيل دونجا خضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته بكدمة قوية في الركبة، وغير معروف فترة غيابه حتى الآن.