قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
كيف تصدى القانون لظاهرة الإعلانات العشوائية على المباني؟
اليوم.. مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية ورئيس وزراء فلسطين أمام معبر رفح
عقاب وحرمان.. سؤال في النواب لتأجيل أي زيادات جديدة في فواتير الكهرباء
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من الناتو
الخارجية الأوكرانية: روسيا تواصل إنهاء حياة المدنيين رغم جهود السلام
زيلينسكي من واشنطن: على روسيا إنهاء الحرب التي بدأتها ويجب إحلال السلام
دخول 1450 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ 27 يوليو الماضي
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025
أرسنال يفتتح البريميرليج بالفوز على مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد"
محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات.. بعد قليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الفينا عبر إنستجرام : سعيد لأنني تمكنت من الظهور لأول مرة مرتديًا هذا القميص الرائع

خوان الفينا
خوان الفينا
باسنتي ناجي

شارك خوان ألفينا لاعب الزمالك منشوراً جديدا بشأن مباراة الزمالك السابقه أمام المقاولون العرب .

وكتب الفينا عبر انستجرام :" سعيد لأنني تمكنت من الظهور لأول مرة مرتديًا هذا القميص الرائع.. أشكر الله على هذه اللحظة في حياتي.. لم تكن النتيجة كما توقعنا، لكننا سنواصل العمل من أجل مستقبل مليء بالإنجازات".

وأشاد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق بقدرات البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بعد الأداء الذي ظهر به خلال المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بالجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك أمام المقاولون العرب بدون أهداف على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:


رغم سقوط الزمالك في فخ التعادل امام المقاولون العرب ، إلا أن هناك بعض الإيجابيات خلال المباراة ، وعلى رأسها الأداء المميز الذي ظهر به الوافد الجديد البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا بعدما شارك كبديل في الشوط الثاني على حساب آدم كايد.

وأضاف: خوان ألفينا بيزيرا مكسب كبير للزمالك ولابد من مشاركته أساسياً مع الفريق خلال المباريات المقبلة ، ورغم الدقائق المعدودة التي شارك فيها أمام المقاولون إلا أنه أظهر بصماته سريعاً مع الأبيض ، وسيعوض رحيل أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق السابق ، والأهلي الحالي.

وتابع: خوان ألفينا بيزيرا سيجعل جمهور الزمالك ينسى زيزو ، بشرط المشاركة أساسياً في المباريات المقبلة بجوار شيكو بانزا ، والاعتماد على ناصر ماهر في مركزه الأساسي كصانع ألعاب وليس في مركز الجناح.

خوان الفينا الزمالك نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

معاشات سبتمبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة

دينا علاء بطلة سموحة

بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

ترشيحاتنا

الحجز علي حسابات روتانا

الحجز على حسابات شركة روتانا لصالح شيرين عبد الوهاب

سيدة تطرق أبواب الشقق بحوزتها سكين.. الداخلية تكشف الحقيقة

سيدة تطرق أبواب الشقق بحوزتها سكين.. الداخلية تكشف الحقيقة

عقوبات الدوري

الأهلي براءة.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الأولى من الدوري

بالصور

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بدون أي تكاليف.. جيلي بان كيك حلويات الصيف

جيلي بان كيك
جيلي بان كيك
جيلي بان كيك

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد