الصحة تعقد اجتماعًا لبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار
من أمام معبر رفح.. وزيرة التضامن: دعم مصر لغزة ليس استجابة لأزمة بل جزء أصيل من سياستها
بديل بطاقة التموين بمزايا أوسع وإجراءات ميسرة| واقتصادي: صورة لتحقيق العدالة الاجتماعية
ظهرت الآن.. نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
اقتصاد

استقرار نسبي لأسعار الدولار في 10 بنوك اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025

ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 ، استقرارا نسبيا في معظم البنوك الحكومية والخاصة، مع تفاوت بسيط في الأسعار بين البنوك الكبرى.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة المستثمرين والمواطنين لحركة الدولار ، وتأثيرها على السوق المحلي.

وسجلت أسعار الدولار في البنوك المصرية كالتالي:

البنك المركزي المصري:

سعر الشراء 48.23 جنيه، وسعر البيع 48.39 جنيه.

البنك الأهلي المصري وبنك مصر:

سعر الشراء 48.27 جنيه، وسعر البيع 48.37 جنيه.

بنك القاهرة:

سعر الشراء 48.27 جنيه، وسعر البيع 48.37 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB):

سعر الشراء 48.27 جنيه، وسعر البيع 48.37 جنيه.

بنك قناة السويس:

سعر الشراء 48.27 جنيه، وسعر البيع 48.37 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي:

سعر الشراء 48.31 جنيه، وسعر البيع 48.40 جنيه.

البنك العقاري المصري العربي:

سعر الشراء 48.72 جنيه، وسعر البيع 48.82 جنيه.

بنك فيصل الإسلامي:

سعر الشراء 48.26 جنيه، وسعر البيع 48.36 جنيه.

بنك التعمير والإسكان:

سعر الشراء 48.24 جنيه، وسعر البيع 48.34 جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي:

سعر الشراء 48.28 جنيه، وسعر البيع 48.38 جنيه.


يشير الخبراء المصرفيون إلى أن الأسعار المتفاوتة بين البنوك تعكس اختلاف السيولة والسياسات الداخلية لكل بنك، إلى جانب التغيرات الطفيفة في آليات العرض والطلب داخل السوق المحلي.

كما ينصح الاقتصاديون بالتركيز على التخطيط المالي طويل المدى، وعدم الانسياق وراء تقلبات يومية طفيفة قد تؤثر على القرارات الاستثمارية والمصرفية.

يأتي هذا الاستقرار النسبي في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة إلى تعزيز سياسات الدعم النقدي وتحقيق استقرار سعر الصرف، في محاولة للحفاظ على قدرة المواطن الشرائية وتحفيز الاقتصاد المحلي.

سعر الدولار اليوم البنك المركزي البنك الأهلي البنك المصرفي

