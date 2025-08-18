قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باراك: لبنان أنجز "الخطوة الأولى" في نزع سلاح حزب الله والأنظار تتجه إلى إسرائيل
أحمد حسن يعلن قرارا صادما في الزمالك يخص هذا اللاعب
رسمياً.. حظر الكلام في السياسة بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد
التليفونات والمجاملات .. منشور غير متوقع من خالد الغندور لسبب صادم
خريطة مسارات وتحويلات وتوقيتات تساعدك بعد إعلان إغلاق 26 يوليو 6 أيام
انسرق مني عمري.. المطربة السورية سارة فرح تعلن اعتزالها
بعد شكاوى سوء الأرضية.. ماذا قال شوبير عن كثافة المباريات على ستاد القاهرة
اعصار ايرين يتحول إلى المرحلة الأخطر ويهدد سواحل شرق الولايات المتحدة
سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية.. المتهم يواجه هذه العقوبة
أذكار الصباح كاملة.. اغتنم فضلها ولا تتكاسل عن ترديدها
محمد صلاح يقتحم المربع الذهبي في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي التاريخيين
صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الملابس الجاهزة: الأوكازيون الصيفي فرصة لتصريف المخزون واستقبال الموسم الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، إن أوكازيون 2025 بدأ هذا العام مبكرًا بأسبوع عن موعده الرسمي، مشيرة إلى أن العديد من المحلات قدمت عروضًا مميزة قبل انطلاقه مثل الحصول على قطعة مجانية عند شراء قطعتين أو تخفيضات على القطعة الثانية، ما شجع المستهلكين على الإقبال

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أن إقامة الأوكازيون تمثل أهمية مزدوجة، فهو من جهة يفيد التاجر بالدعاية المجانية التي توفرها وسائل الإعلام المختلفة، ومن جهة أخرى يتيح للمستهلك شراء المنتجات بأسعار مخفضة، لافتة إلى أن هذه المبادرة تقام برعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية.

وأوضحت أن الأوكازيون يساعد أصحاب المحلات على تصريف ما تبقى من بضائع الموسم الصيفي استعدادًا للتعاقد على الموسم الشتوي مع المصانع ومكاتب الجملة، مؤكدة أن الهدف الأساسي للتاجر هو توفير سيولة تمكنه من شراء منتجات جديدة وعدم تكبد خسائر بسبب بقاء البضائع في المخازن.

وأشارت إلى إن المحلات ستبدأ في عرض الملابس الشتوية بداية من شهر نوفمبر المقبل، حيث تنزل الكولكشن الجديدة تدريجيًا، مشيرة إلى أن هذا التوقيت يعد الأنسب حتى لا تختفي الملابس الصيفية فجأة، بل يتم استبدالها بشكل متدرج.

الغرفة التجارية أوكازيون 2025 تخفيضات الأوكازيون التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

دينا علاء بطلة سموحة

بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

ترشيحاتنا

هنادي مهنا

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

تموين الشرقية

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

توك توك

ضبط 20 توك توك مخالف لخطوط السير بمدينة الزقازيق

بالصور

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بدون أي تكاليف.. جيلي بان كيك حلويات الصيف

جيلي بان كيك
جيلي بان كيك
جيلي بان كيك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد