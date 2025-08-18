الملابس الجاهزة: الأوكازيون الصيفي فرصة لتصريف المخزون واستقبال الموسم الجديد

قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، إن أوكازيون 2025 بدأ هذا العام مبكرًا بأسبوع عن موعده الرسمي، مشيرة إلى أن العديد من المحلات قدمت عروضًا مميزة قبل انطلاقه مثل الحصول على قطعة مجانية عند شراء قطعتين أو تخفيضات على القطعة الثانية، ما شجع المستهلكين على الإقبال

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أن إقامة الأوكازيون تمثل أهمية مزدوجة، فهو من جهة يفيد التاجر بالدعاية المجانية التي توفرها وسائل الإعلام المختلفة، ومن جهة أخرى يتيح للمستهلك شراء المنتجات بأسعار مخفضة، لافتة إلى أن هذه المبادرة تقام برعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية.

وأوضحت أن الأوكازيون يساعد أصحاب المحلات على تصريف ما تبقى من بضائع الموسم الصيفي استعدادًا للتعاقد على الموسم الشتوي مع المصانع ومكاتب الجملة، مؤكدة أن الهدف الأساسي للتاجر هو توفير سيولة تمكنه من شراء منتجات جديدة وعدم تكبد خسائر بسبب بقاء البضائع في المخازن.

وأشارت إلى إن المحلات ستبدأ في عرض الملابس الشتوية بداية من شهر نوفمبر المقبل، حيث تنزل الكولكشن الجديدة تدريجيًا، مشيرة إلى أن هذا التوقيت يعد الأنسب حتى لا تختفي الملابس الصيفية فجأة، بل يتم استبدالها بشكل متدرج.