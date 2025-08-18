وزير الأوقاف ينعى العالم الجليل والشاعر الكبير صابر عبد الدايم يونس

نعى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري ، وزير الأوقاف، بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، العالم الجليل والأديب الكبير الدكتور صابر عبد الدايم يونس، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، والحاصل على وسام الدولة للعلوم والفنون من الطبقة الأولى، والذي رحل إلى جوار ربه بعد مسيرة علمية وأدبية حافلة بالعطاء في خدمة اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم.

وأكد وزير الأوقاف أن الفقيد رحمه الله كان قامة علمية سامقة، أثرى الساحة الأدبية واللغوية بإبداعه وإسهاماته، مشددًا على أن ما قدمه من علم وتوجيه للأجيال سيبقى أثرًا باقيًا في ميزان حسناته .

وتقدم الوزير بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه وتلامذته، وإلى الأوساط العلمية والأكاديمية كافة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عن العلم وأهله خير الجزاء.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ).



