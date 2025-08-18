قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
وزير الخارجية: نعمل مع قطر وأمريكا في جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة
وزير المالية: الرهان على القطاع الخاص كان في محله وانعكس بقوة فى نتائج الأداء
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة
نقص الكفاءات ومحدودية الوعي.. برلماني يكشف تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي
أولادنا في خطر.. قصة مدرسة آيلة للسقوط في المنيا وأهالي عزبة الصباح يستغيثون
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن
ضبط 18 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض داخل مكتبة بالأزبكية
وزيرة التضامن: مصر استقبلت عددًا كبيرًا من الجرحى بجانب إرسال المساعدات الإنسانية
وزيرة التضامن: مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة ودعم الأشقاء فى غزة
وزير الأوقاف ينعى العالم الجليل والشاعر الكبير صابر عبد الدايم يونس

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

نعى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري ، وزير الأوقاف، بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، العالم الجليل والأديب الكبير الدكتور صابر عبد الدايم يونس، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، والحاصل على وسام الدولة للعلوم والفنون من الطبقة الأولى، والذي رحل إلى جوار ربه بعد مسيرة علمية وأدبية حافلة بالعطاء في خدمة اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم.

وأكد وزير الأوقاف أن الفقيد رحمه الله كان قامة علمية سامقة، أثرى الساحة الأدبية واللغوية بإبداعه وإسهاماته، مشددًا على أن ما قدمه من علم وتوجيه للأجيال سيبقى أثرًا باقيًا في ميزان حسناته .

وتقدم الوزير بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه وتلامذته، وإلى الأوساط العلمية والأكاديمية كافة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عن العلم وأهله خير الجزاء.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ).


 

أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور صابر عبد الدايم

