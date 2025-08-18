قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط 18 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض داخل مكتبة بالأزبكية
وزيرة التضامن: مصر استقبلت عددًا كبيرًا من الجرحى بجانب إرسال المساعدات الإنسانية
وزيرة التضامن: مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة ودعم الأشقاء فى غزة
رئيس وزراء فلسطين: غزة جزء لا يتجزأ من دولتنا.. وإدارتها مسؤولية وطنية لإفشال مخططات التهجير
وزيرة البيئة تبحث بلورة موقف وطني موحد قبل انعقاد قمة المناخ COP 30 بالبرازيل
رئيس وزراء فلسطين: مصر وقفت سدا منيعا أمام مخططات التهجير
مثيرا للجدل بشأن اوكرانيا.. ترامب: لا استعادة للقرم ولا انضمام للناتو
عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية
رئيس الوزراء الفلسطيني: مصر وقفت سدا منيعا أمام مخططات التهجير
رئيس وزراء فلسطين: معبر رفح يجب أن يكون بوابة لحياة شعبنا المحاصر
وزير الخارجية: مصر بقيادة الرئيس السيسي لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني
تأجيل استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور لجلسة 20 سبتمبر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

ادعوا له بالرحمة.. وفاة والد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ

رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ
رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ
محمود زيدان

نعى اللوا علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، ببالغ الحزن والأسى، والد المهندس أحمد علي عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الذي وافته المنية إثر تعرضه لوعكة صحية خلال أيامه الأخيرة.

ومن المقرر أن تُشيع جنازة والد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ اليوم، عقب صلاة العصر من مسجد الشريف بدوران فوة، والدفن بمقابر مفتاح، ويلتقى واجب العزاء بدار المناسبات بميدان سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق.

في سياق متصل، تقدم العاملون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له الحاج علي حنفي عيسى، والد المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، داعين الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ نعى واجب العزاء

