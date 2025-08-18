ادعوا له بالرحمة.. وفاة والد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ

نعى اللوا علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، ببالغ الحزن والأسى، والد المهندس أحمد علي عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الذي وافته المنية إثر تعرضه لوعكة صحية خلال أيامه الأخيرة.

ومن المقرر أن تُشيع جنازة والد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ اليوم، عقب صلاة العصر من مسجد الشريف بدوران فوة، والدفن بمقابر مفتاح، ويلتقى واجب العزاء بدار المناسبات بميدان سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق.

في سياق متصل، تقدم العاملون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له الحاج علي حنفي عيسى، والد المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، داعين الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.