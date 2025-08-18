قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد 9
ألمانيا تتحفظ على نشر قوات في أوكرانيا وتدعو لضمانات أمنية قوية ضد روسيا
رسائل سياسية وإنسانية واضحة من معبر رفح تؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني
إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس..والعقوبة تصل لغرامة 50 ألف جنيه
رئيس الوزراء اللبناني: نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل
الخارجية اللبنانية: دعم بريطاني وباكستاني لتمديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي
بدوي علام: البكالوريا المصرية تصنع الحافز وتغذي الحلم لدى الطلاب
الرئيس السيسي ورئيس وزراء قطر: إعادة احتلال قطاع غزة مرفوض بشكل قاطع
أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة سعد الصغير وشمس.. خاص
توك شو

رئيس الوزراء الفلسطيني: مزاعم إغلاق مصر معبر رفح باطلة.. والدليل واضح على الأرض

الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني
الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني
البهى عمرو

أكد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال زيارته إلى معبر رفح البري من الجانب المصري، أن الجهود المبذولة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واضحة وملموسة، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء على المستوى الرسمي أو من خلال المجتمع المدني، وفي مقدمته الهلال الأحمر المصري والقطاع الخاص.

وأضاف «مصطفى»، خلال لقاء خاص عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن ما يعيق دخول المساعدات ليس الجانب المصري كما يروج البعض، بل الاحتلال الإسرائيلي الذي يتحكم في فتح وإغلاق المعابر من جانبه، مؤكدًا أن البضائع متوفرة والشاحنات جاهزة، لكن العائق الوحيد هو التعنت الإسرائيلي. 
ولفت إلى أن هناك 5 معابر أخرى تسيطر عليها إسرائيل كان يمكن فتحها، لكن الاحتلال يتعمد إغلاقها، محمّلًا إياه كامل المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن مصر تقوم بواجبها كاملاً تجاه الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا أن محاولات ترويج مزاعم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري "ادعاءات باطلة"، والدليل العملي على الأرض يُثبت أن القاهرة تبذل أقصى الجهود من أجل التخفيف عن سكان القطاع.

وفيما يتعلق بجهود التهدئة، اعتبر أن وقف إطلاق النار هو أولوية قصوى، إذ يمثل المدخل الأساسي لبدء أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار وبناء المؤسسات الفلسطينية. 
وأشاد بالدور الذي تقوم به مصر وقطر، وبدعم الولايات المتحدة، من أجل الوصول إلى اتفاق يوقف الحرب ويؤدي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، معربًا عن أمله في أن تُكلل هذه الجهود بالنجاح قريبًا، وأن يبدأ العمل الفعلي لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وصموده في وجه العدوان المستمر منذ أكثر من عامين.

