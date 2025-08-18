لقاء سويدان: بيحاسبوا أنغام على نجاحها

أكدت الفنانة لقاء سويدان أنها ترى أن الفنانة أنغام فنانة في قمة الذكاء، بجانب الموهبة الرائعة التي تتمتع بها.

وقالت لقاء سويدان في تصريحات خاصة ومصورة لصدي البلد: الموهبة دون ذكاء ليس لها أهمية، وانغام من الشخصيات اللاتي يتمتعن بهذا الامر، بالاضافة الي انها تجتهد وتهتم بنفسها، فلماذا يحاسبها البعض علي نجاحها، في حين ان شخصية أخري لا تهتم بنفسها، وحياتها الشخصية متاحة للجميع ، ونرمي كل هذا علي شخصية أخري ناجحة وندعي انها السبب .

وكان آخر أعمال لقاء سويدان هو مسلسل حرب الجبالي ، والذي عرض خلال شهر رمضان.

أبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل «حرب الجبالى» هو من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: أحمد رزق، هبه مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين وهو من قصه سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

أحداث مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل حرب الجبالي فى إطار دراما شعبية فى إحدى الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.