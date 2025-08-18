مباحثات مصرية بحرينية وتأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين.. ومحلل: جهود حثيثة لوقف الحرب

في إطار العلاقات الثنائية المتينة التي تربط جمهورية مصر العربية بمملكة البحرين، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كلا من الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي بمملكة البحرين، والشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة، قائد العمليات الخاصة بالمملكة، وذلك خلال زيارة رسمية تعكس عمق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، أن تواصل القاهرة، بالتعاون الوثيق مع الدول العربية، بذل جهود حثيثة تهدف إلى وقف الحرب المستعرة في قطاع غزة، في محاولة جادة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح والبنية التحتية، ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية.

وأضاف الرقب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن رغم التصريحات الصادرة عن عدد من قادة حركة حماس، فإن مصر لم تتردد في استقبال وفود الفصائل الفلسطينية، انطلاقا من حرصها على منع إبادة الشعب الفلسطيني، والسعي إلى بلورة رؤية استراتيجية شاملة تضع حداً لهذا النزاع المدمر.

وأشار الرقب، إلى أن يواصل جيش الاحتلال تنفيذ الأجندة الميدانية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث يشهد قطاع غزة تدميرا واسع النطاق، لاسيما في المدينة، وسط استعدادات لشق طرق جوية بالقصف.

وتابع: "بالإضافة إلى نصب خيام كبيرة في مدينة رفح، تمهيدا لإنشاء ما يعرف بـ"مدينة الخيام"، في مؤشر واضح على المضي قدما في تنفيذ مخططات التهجير والتغيير الديمغرافي.

واختتم: "تبقى القاهرة محورا مركزيا في جهود احتواء التصعيد، إذ تستضيف سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي تجمع مختلف الفصائل الفلسطينية، في إطار مساع متواصلة لمناقشة جميع الخيارات المطروحة، وإيجاد مخرج سياسي يعطل خطط نتنياهو، الذي يصر على استكمال مشروعه التدميري حتى نهايته، مهما كانت التبعات الإنسانية والسياسية".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الشيخ ناصر بن حمد والشيخ خالد بن حمد نقلا إلى الرئيس السيسي تحيات كل من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، وسمو الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.

وأعربا خلال اللقاء عن تقدير القيادة البحرينية للعلاقات الأخوية الراسخة مع مصر، مؤكدين أهمية مواصلة العمل المشترك لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومشيدين بدور الرئيس السيسي وجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

من جانبه، رحب الرئيس السيسي بالضيفين الكريمين، معربا عن تقدير مصر العميق للقيادة البحرينية، وعلى رأسها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما يبذله من جهود مخلصة لصالح الأمة العربية واستقرارها.

وأكد الرئيس حرص مصر على تعزيز مسار التنسيق والتعاون المشترك مع مملكة البحرين في شتى القطاعات، بما يواكب طبيعة العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين، خاصة في ظل التحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادلا للرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين القاهرة والمنامة، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، تم استعراض الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر بالتنسيق مع كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بهدف التوصل إلى تهدئة ووقف شامل لإطلاق النار، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق، ورفض محاولات تهجير الفلسطينيين، والعمل على احتواء التوترات في عدد من دول المنطقة حفاظا على الأمن والاستقرار الإقليمي.