وزير الخارجية: رفض إسرائيل لشاحنات المعبر يشمل كراسي أصحاب الهمم وأسرة العناية المركزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن كل المراسلين الأجانب رأوا أن هناك شاحنات موجودة يتم رفضها من الجانب الآخر بسبب مبررات واهية، وهناك كراسي لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، وأسرة للرعاية المركزة، وكل ذلك يتم رفضه حتى بعض البطاطين والملاءات لأن "لونها مرفوض من الجانب الإسرائيلي".

وأضاف «عبد العاطي»، خلال لقاء مع عبد المنعم إبراهيم مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ذلك ينم عن تعسف شديد، مشددًا، على أن مصر لن تتوقف وسوف تستمر في الضغط وحشد الرأي العام من أجل الضغط على إسرائيل حتى تسمح بالنفاذ الكامل للمساعدات دون أي عراقيل: "لأن هذه ليست منحة من إسرائيل، لكنها مسؤولية قانونية طبقا للقانون الدولي".

وأجاب وزير الخارجية على سؤال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" "هل يمكن أن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار قريبا"، وقال الدكتور بدر عبد العاطي: "نأمل ذلك، وممكن أن يكون قريبا جدا، في حال توفر شرط وحيد، وهو الإرادة السياسية والنية الحسنة للتوصل إلى وقف إطلاق النار من الطرف الإسرائيلي، ونبذل كل الجهود مع الطرف الحمساوي وهناك وفد موجود ونطالب الجميع بالتحلي بالمسؤولية وإبداء المرونة الكاملة والكافية لإمكانية التوصل لهذا الاتفاق، ولكن.. مرةً أخرى، الإرادة السياسية مهمة جدا لدى الجانب الإسرائيلي".