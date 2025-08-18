قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر مصرية: مقترح الوسطاء يتضمن بدء مناقشة الصفقة الشاملة أو الوقف الدائم
سعر اشتراك المترو للطلبة 2025 .. تخفيض يصل إلى 90%
نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى استاد السلام بعد غلق القاهرة الدولي
مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: مقترح بوقف مؤقت للعمليات العسكرية بغزة لـ60 يومًا
خارجية الشيوخ: الدولة المصرية تؤكد مسؤولياتها القومية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني
مصادر للقاهرة الإخبارية: حماس وافقت على مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية يرافق رئيس الوزراء الفلسطيني لزيارة الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام
المقاولون العرب يكشف الحالة الصحية للاعب أمير عابد بعد تعرضه لحادث سير
موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري والقناة الناقلة
وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يزوران مركز الإمداد الغذائي "المطبخ الإنساني" بالشيخ زويد
نقل مباريات الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: رفض إسرائيل لشاحنات المعبر يشمل كراسي أصحاب الهمم وأسرة العناية المركزة

وزير الخارجية
وزير الخارجية
عادل نصار

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن كل المراسلين الأجانب رأوا أن هناك شاحنات موجودة يتم رفضها من الجانب الآخر بسبب مبررات واهية، وهناك كراسي لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، وأسرة للرعاية المركزة، وكل ذلك يتم رفضه حتى بعض البطاطين والملاءات لأن "لونها مرفوض من الجانب الإسرائيلي".

وأضاف «عبد العاطي»، خلال لقاء مع عبد المنعم إبراهيم مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ذلك ينم عن تعسف شديد، مشددًا، على أن مصر لن تتوقف وسوف تستمر في الضغط وحشد الرأي العام من أجل الضغط على إسرائيل حتى تسمح بالنفاذ الكامل للمساعدات دون أي عراقيل: "لأن هذه ليست منحة من إسرائيل، لكنها مسؤولية قانونية طبقا للقانون الدولي".

وأجاب وزير الخارجية على سؤال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" "هل يمكن أن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار قريبا"، وقال الدكتور بدر عبد العاطي: "نأمل ذلك، وممكن أن يكون قريبا جدا، في حال توفر شرط وحيد، وهو الإرادة السياسية والنية الحسنة للتوصل إلى وقف إطلاق النار من الطرف الإسرائيلي، ونبذل كل الجهود مع الطرف الحمساوي وهناك وفد موجود ونطالب الجميع بالتحلي بالمسؤولية وإبداء المرونة الكاملة والكافية لإمكانية التوصل لهذا الاتفاق، ولكن.. مرةً أخرى، الإرادة السياسية مهمة جدا لدى الجانب الإسرائيلي".

وزير الخارجية إسرائيل إطلاق النا الجانب الإسرائيلي ذوي الاحتياجات الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تقليل الاغتراب 2025

نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد ظهورها ورابط مباشر للاطلاع عليها

أسعار الدولار- صورة أرشيفية

أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

سعد الصغير

شمس: سعد الصغير خطفني ومضاني على إيصالات

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يشارك في المجلس الحديثي الرابع بكلية أصول الدين بالقاهرة

وزير الأوقاف يشارك في المجلس الحديثي الرابع بكلية أصول الدين

وكيل الأزهر ووزير الثقافة يكرمان الفائزين في مسابقة "ثقافة بلادي"

وكيل الأزهر ووزير الثقافة يكرمان الفائزين في مسابقة ثقافة بلادي |صور

أذكار المساء

أذكار المساء.. أدعية تحفظك من كل شر حتى الصباح

بالصور

طريقة عمل البقلاوة الأصلية.. رقائق العشق المقرمش

طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!
طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!
طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!

بخدعة ذكية .. سيارة تويوتا بريوس بنسبة خفض انبعاثات 90%

تويوتا بريوس
تويوتا بريوس
تويوتا بريوس

استدعاء 14 ألف سيارة نيسان عالميًا بسبب عيب خطير

نيسان
نيسان
نيسان

من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟

من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟
من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟
من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

المزيد