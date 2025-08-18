قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقل مباريات الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين
سلامة داود يؤم المصلين بصلاة الجنازة على رئيس هيئة التمريض بمستشفى سيد جلال
كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور
رويترز: حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار بغزة
قاتل أطفال.. طرد إسرائيلي من صالون حلاقة في أستراليا |شاهد
سيظل منهلا لطلاب العلم.. شيخ الأزهر ينعى عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق الأسبق
خفض الأسعار 20% رسمياً .. رئيس الوزراء يعلن مفاجآة
بعد واقعة سائق «النقل الذكي».. ما عقوبة تعاطي المخدرات أثناء القيادة؟
رسميا.. نقل مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري إلى ستاد السلام
يتعاطى بودر .. القبض على سائق بتطبيق نقل شهير بعد انتشار فيديو مثير له
الأب الروحي لنتنياهو.. رئيس الكونجرس اليهودي العالمي يشن هجوما لاذعا على إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شريف فتحي: نمو السياحة القادمة من الهند بنسبة 18.8%

وزير السياحة والآثار وسفير الهند بالقاهرة
وزير السياحة والآثار وسفير الهند بالقاهرة
محمد الاسكندرانى

التقى، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالسفير سوريش ك. ريدي سفير دولة الهند بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل فتح آفاق أرحب للتعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار.

يأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات التي يعقدها الوزير مع سفراء الدول المختلفة لتعميق العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون المشترك بين مصر وهذه الدول على المستويين السياحي والأثري.

وزير السياحة والآثار 

وخلال اللقاء، رحّب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مثمّناً العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، ومعرباً عن تطلعه إلى فتح آفاق أرحب للتعاون في مجالي السياحة والآثار، ولاسيما في ظل تنامي الحركة السياحية الوافدة من الهند إلى مصر والتي حققت نسبة نمو بلغت 18.8% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتناول اللقاء تبادل الرؤى والأفكار في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث تم بحث آليات التعاون للترويج السياحي لمصر في الهند، والهند في مصر من خلال تنظيم ورش عمل مهنية مشتركة بين منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر العاملين بالسوق الهندي ونظرائهم في مصر، بما يسهم في تشجيع السياحة البينية بين البلدين والتعريف بالمنتجات والأنماط السياحية العديدة والمتنوعة في مصر لجذب شرائح مختلفة من السائحين من السوق الهندي.

كما تم مناقشة أهمية تلبية المتطلبات السياحية للسائح الهندي، الذي يولي اهتماماً خاصاً بالسياحة الثقافية والترفيهية، فضلاً عن تنامي اهتمامه بسياحة حفلات الزفاف التي تُعد أحد المنتجات السياحية الواعدة في مصر.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى بحث إمكانية تنفيذ حملات ترويجية مشتركة وتنظيم قوافل سياحية (Road Shows) في عدد من المدن الهندية للتعريف بالمقصد السياحي المصري وما يقدمه من تجارب متميزة، إلى جانب تنظيم رحلات تعريفية لمشاهير بوليود والمؤثرين الهنود على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يسهم في تسليط الضوء على المقومات السياحية الفريدة لمصر. كما تم التأكيد على أهمية المشاركة الفاعلة في المعارض السياحية التي تُقام بالهند لتعزيز حضور مصر في هذا السوق الواعد.
 

وزير السياحة والآثار مصر الهند السياحة سياحة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تقليل الاغتراب 2025

نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد ظهورها ورابط مباشر للاطلاع عليها

أسعار الدولار- صورة أرشيفية

أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

الزمالك

رابطة الأندية تنقل مباراتين لـ الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس

الإسماعيلي

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد يشهدان جلسة برلمانية لأعضاء برلمان الشباب والطلائع بمركز شباب الزهور

بالصور

بخدعة ذكية .. سيارة تويوتا بريوس بنسبة خفض انبعاثات 90%

تويوتا بريوس
تويوتا بريوس
تويوتا بريوس

استدعاء 14 ألف سيارة نيسان عالميًا بسبب عيب خطير

نيسان
نيسان
نيسان

من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟

من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟
من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟
من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟

طريقة عمل الفراخ بالأناناس.. مذاق لا يُقاوم

طريقة عمل الفراخ بالأناناس
طريقة عمل الفراخ بالأناناس
طريقة عمل الفراخ بالأناناس

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد