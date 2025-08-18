شريف فتحي: نمو السياحة القادمة من الهند بنسبة 18.8%

التقى، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالسفير سوريش ك. ريدي سفير دولة الهند بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل فتح آفاق أرحب للتعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار.

يأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات التي يعقدها الوزير مع سفراء الدول المختلفة لتعميق العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون المشترك بين مصر وهذه الدول على المستويين السياحي والأثري.

وزير السياحة والآثار

وخلال اللقاء، رحّب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مثمّناً العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، ومعرباً عن تطلعه إلى فتح آفاق أرحب للتعاون في مجالي السياحة والآثار، ولاسيما في ظل تنامي الحركة السياحية الوافدة من الهند إلى مصر والتي حققت نسبة نمو بلغت 18.8% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتناول اللقاء تبادل الرؤى والأفكار في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث تم بحث آليات التعاون للترويج السياحي لمصر في الهند، والهند في مصر من خلال تنظيم ورش عمل مهنية مشتركة بين منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر العاملين بالسوق الهندي ونظرائهم في مصر، بما يسهم في تشجيع السياحة البينية بين البلدين والتعريف بالمنتجات والأنماط السياحية العديدة والمتنوعة في مصر لجذب شرائح مختلفة من السائحين من السوق الهندي.

كما تم مناقشة أهمية تلبية المتطلبات السياحية للسائح الهندي، الذي يولي اهتماماً خاصاً بالسياحة الثقافية والترفيهية، فضلاً عن تنامي اهتمامه بسياحة حفلات الزفاف التي تُعد أحد المنتجات السياحية الواعدة في مصر.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى بحث إمكانية تنفيذ حملات ترويجية مشتركة وتنظيم قوافل سياحية (Road Shows) في عدد من المدن الهندية للتعريف بالمقصد السياحي المصري وما يقدمه من تجارب متميزة، إلى جانب تنظيم رحلات تعريفية لمشاهير بوليود والمؤثرين الهنود على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يسهم في تسليط الضوء على المقومات السياحية الفريدة لمصر. كما تم التأكيد على أهمية المشاركة الفاعلة في المعارض السياحية التي تُقام بالهند لتعزيز حضور مصر في هذا السوق الواعد.

