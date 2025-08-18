برلماني: الدور المصري ركيزة أساسية في جهود وقف العدوان على غزة

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الدور المصري في التعامل مع الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة؛ يمثل ركيزة أساسية ومحورية في مختلف التحركات الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف نزيف الدم وإنقاذ الشعب الفلسطيني من الكارثة الإنسانية التي يعيشها منذ أشهر.

وأوضح أن القاهرة تثبت يومًا بعد يوم أنها الطرف الأكثر قدرة على إدارة هذا الملف المعقد، لما تمتلكه من ثقل سياسي ودبلوماسي وعلاقات متوازنة مع جميع الأطراف، فضلًا عن مواقفها الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأشار “محسب” إلى أن تسليم المقترح الذي وافقت عليه حركة حماس، إلى الجانب الإسرائيلي؛ يمهد للإعلان عن هدنة قريبة، وهو ما يعكس حجم الجهد الكبير الذي تبذله الدولة المصرية بالتعاون مع الوسطاء من أجل الوصول إلى اتفاق يوقف العدوان، ويمهد لمرحلة جديدة تنهي معاناة الفلسطينيين، لا سيما في ظل الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين في غزة.

ولفت وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن التحرك المصري لم يقتصر على المسار الدبلوماسي فحسب؛ بل امتد منذ اللحظة الأولى للأزمة إلى الجانب الإنساني والإغاثي، من خلال إرسال المساعدات الطبية والغذائية وفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين، رغم التعقيدات الميدانية التي يفرضها الاحتلال، مؤكدا على أن هذا الدور يعكس أصالة الموقف المصري وتاريخه الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ورفض سياسات الاحتلال القائمة على التدمير والقتل والتجويع.

وشدد "محسب"، على أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسئولياته وعدم الاكتفاء بالصمت أمام المجازر التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى ضرورة ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل للقبول بوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون قيود.

وأكد أن مصر ستواصل دورها المحوري في الدفاع عن القضية الفلسطينية والعمل على تحقيق التهدئة الشاملة، مشددا على أن الشعب الفلسطيني لن يُترك وحيدًا في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية، وأن الموقف المصري كان وسيظل درعا وسندا للأشقاء في فلسطين.