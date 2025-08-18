مشاركة بارزة لميناء دمياط في التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث



في إطار فاعليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة دمياط "صقر 153"، شاركت هيئة ميناء دمياط بعدد من المعدات والآليات المتخصصة التي تمتلكها ، وذلك ضمن الاصطفاف الشامل الذى تم تنفيذه لكافة معدات وسيارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وقد شهد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، واللواء أركان حرب هشام حسنى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ، فعاليات الاصطفاف بمدينة دمياط الجديدة، بحضور القيادات التنفيذية والجهات المشاركة ومن بينها هيئة ميناء دمياط التي حرصت على إبراز جاهزيتها وإمكاناتها لدعم جهود الدولة في مواجهة الأزمات .

وأكد اللواء بحرى طارق عدلى عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن مشاركة الميناء في هذا التدريب تأتى انطلاقاً من دوره الوطني ومسؤوليته المجتمعية في دعم خطط الدولة لمجابهة الأزمات والتحديات المختلفة، موضحاً أن الهيئة تمتلك منظومة متكاملة من الإمكانيات البشرية واللوجستية والفنية القادرة على الإسهام بفاعلية في أى خطة طوارئ أو مواجهة للأزمات، بما يعكس التكامل والتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة المعنية لضمان سرعة الاستجابة والجاهزية للتعامل مع أى طارئ .