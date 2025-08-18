صراع حول فيلم سفاح التجمع.. حماية الطفل ضد حرية الفن

رد المنتج أحمد السبكي على تصريحات طليقة ما يعرف إعلاميًا بـ”سفاح التجمع”، والتي ربطت بين قصة الفيلم الجديد الذي يجري تصويره ويحمل الاسم نفسه، وحياة طليقها.

وقال السبكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2:

«هي مطلقة بقالها 7 سنين وجاية تتكلم دلوقتي.. الفيلم مختلف عن الحقيقة، فالسفاح في الأحداث عنده بنت، بينما في الواقع عنده ابن، يعني في اختلاف كبير. ومتخافش على ابنها.. السفاح هنشيله في عنينا».

وأكد السبكي أن العمل حصل على موافقة الرقابة، مشيدًا بنجاح الفنان أحمد الفيشاوي في الأدوار النفسية المركبة، مشيرًا إلى أنه لا يعلم تفاصيل ما ارتكبه السفاح الحقيقي.

في المقابل، أعربت طليقة “سفاح التجمع” عبر فيديو على تيك توك عن قلقها من تأثير الفيلم على نجلها، مؤكدة:

«الفيلم هيأثر على نفسية الطفل، وهيخليه يعيش من غير أصدقاء، وهيبوظ حياته».

وطالبت باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف عرض الفيلم، معلنة بحثها عن استشارة قانونية.