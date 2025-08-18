قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

ضياء رشوان: الهدنة اختبار حقيقي لإسرائيل بعد قرع طبول الحرب

ضياء رشوان
ضياء رشوان
عادل نصار

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن المشهد الراهن جاء في لحظة بالغة الحساسية، في ظل تصاعد التهديدات الإسرائيلية المتواصلة تجاه غزة.

وأوضح رشوان، خلال لقاء مع الدكتورة منة فاروق، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل ظلت خلال الفترة الماضية في حالة من «قرع طبول الحرب»، حيث صدرت تهديدات صريحة من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، وتجلّى ذلك في قرارات «الكابينت» واستدعاء قوات الاحتياط، إلى جانب استعدادات رئيس الأركان لشن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد القطاع.

وأشار إلى أن هذه التهديدات لم تكن مجرد تصريحات، بل تضمنت خططًا عملية تستهدف تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوب القطاع، مع السعي إلى تقسيم غزة مجددًا عبر محور نتساريم، وفتح محاور أخرى تمهيدًا لفرض واقع جديد على الأرض.

وأضاف أن هذا المشهد يقابله إصرار وصبر من جانب مصر، مدعومة بقطر، للوصول إلى صيغة بديلة تضمن وقف التصعيد، لافتًا إلى أن الجهود المصرية سبق أن نجحت في تثبيت هدنتين سابقتين؛ الأولى في نوفمبر 2023، والثانية في يناير 2025 بعد ثمانية أشهر من التصعيد المستمر.

وختم رشوان بالقول إن النجاح في التوصل إلى التهدئة الحالية يمثل «اختبارًا حقيقيًا لإسرائيل»، مؤكدًا أن الجهود المصرية القوية كانت العامل الحاسم في الوصول إلى هذه النتيجة في التوقيت الراهن.

