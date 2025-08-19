قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إصابة 7 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص ونصف نقل على طريق جمصة

حادث تصادم
حادث تصادم
همت الحسينى

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص  ونصف نقل  أمام قرية الناقر -طريق جمصة بمحافظة الدقهلية.


حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من  شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نصف نقل أمام قرية الناقر.


انتقل ضباط المباحث و 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 7 أشخاص وهم: العشرى السيد محمد 50 عاما مقيم ستامونى ومصاب بكسر بالضلوع كدمات وسحجات بالجسم
وأحمد ربيع عوض 45 عاما مقيم الوسطانى دمياط وإصابته كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجميلة جمعة محمد 38 عاما مقيمة الوسطانى دمياط  ومصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، خالد على إسماعيل 30 عاما وإصابته عبارة عن جرح قطعى بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، منة أحمد ربيع القاضى 21 عاما مقيمة الوسطانى دمياط وإصابتها جرح قطعى بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

.

كما أصيب حسام العشرى السيد محمد 20 عاما مفيم ستامونى  ومصاب بكسر بالساق اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم
ومحمد محمد عوض 21 عاما مقيم الشوامى  وإصابته جرح قطعى بالرأس.

 وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابه العامة.

الدقهلية ضباط جمصه نقل ملاكى

