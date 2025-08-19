نسرين رمضاني: مهرجان الفيديوهات التوعوية بتونس منصة عالمية للإبداع ودعم القضايا الإنسانية

قالت نسرين رمضاني، مراسلة "القاهرة الإخبارية" في تونس، إن المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية يشهد في نسخته الخامسة مشاركة غير مسبوقة، حيث سجلت مشاركات من أكثر من 74 دولة، ما يعكس البعد العالمي للحدث، ويعزز مكانة تونس كمنصة دولية لنشر الرسائل التوعوية والإبداعية، مضيفا أن المهرجان يقام في الفترة من 29 إلى 31 أغسطس الجاري، ويهدف إلى رفع الوعي بقضايا البيئة، التنمية المستدامة، الهدر الغذائي، ومعاناة الشعب الفلسطيني، من خلال إنتاجات مرئية قوية ومؤثرة.

وأوضحت رمضاني خلال رسالة على الهواء، أن المهرجان يتضمن مسابقتين رئيسيتين، الأولى محلية تحت عنوان "السياحة بقطرة إبداع"، والثانية دولية بعنوان "مواطنة مستدامة لعالم يتناهى"، حيث تشارك فيديوهات تونسية كثيرة تبرز الموروث الثقافي والسياحي المحلي بعدسة صناع محتوى شباب، كما يشهد الحدث تكريم عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية، خاصة أولئك الذين ساهموا في نشر محتوى توعوي هادف على المنصات الرقمية، يعزز الوعي المجتمعي ويواكب قضايا العصر.

وفي سياق آخر، تطرقت رمضاني إلى الجدل القائم في تونس حول مقترح قانون حوكمة الزمن المدرسي، والذي يهدف إلى تقليص ساعات الدراسة واعتماد نظام الحصة الواحدة، مشيرة إلى أن المبادرة لاقت اهتمامًا واسعًا في الأوساط التربوية، وسط دعوات بضرورة إشراك جميع المتدخلين في الشأن التربوي من أولياء أمور، نقابات، وخبراء، لضمان نجاح هذا الإصلاح، مؤكدة أن المقترح، الذي أُحيل إلى لجنة التربية في البرلمان، يسعى لتحسين جودة الحياة المدرسية للطلبة، وتوفير وقت كافٍ لهم لممارسة الأنشطة الثقافية والاجتماعية خارج إطار الدراسة.