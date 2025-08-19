️ضبط طن و100كيلو لحوم مفرومة ومجمدة مجهولة المصدر في المنوفية

شنت مديرية التموين في محافظة المنوفية، بالتعاون مع مركز ومدينة سرس الليان، حملة مكبرة للمرور على الأسواق ومحال بيع اللحوم المجمدة واللحوم المصنعة.

وتم تنفيذ حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق بالمدينة برئاسة عواطف طاحون، رئيس مدينة سرس الليان، وحضور الدكتور هانى شمس الدين، مدير عام الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة، وبالتنسيق مع الرقابة التموينية، بحضور الدكتورة إكرام الملاح ومحمد أبو شقرة، مفتشى الرقابة التموينية، وكبار مفتشى الرقابة التموينية بتموين مدينة منوف.

تم ضبط طن و100 كيلو من الحوم المجمدة والمفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر.

وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار.