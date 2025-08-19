قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: مصر شهدت طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
رئيس الوزراء يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية في اقتصادية قناة السويس
صدمة كبيرة.. نادي الصفاقسي التونسي يعلن إصابة علي معلول
الليلة بـ 200 ألف.. الراقصة بديعة وحش الكون من تشجيع الأم لملف بالأداب
مدبولي من اليابان: تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المُقدمة للمستثمرين
توقيع 12 اتفاقية وخطاب نوايا مع اليابان في قطاعات استراتيجية
هولندا تعتذر عن حادث السفارة المصرية في لاهاي: سنكثف الإجراءات الأمنية
ترامب وزيلينسكي.. كيف تحول التوتر إلى تفاهم بين فبراير وأغسطس؟
الخارجية: حماس وافقت على غالبية البنود الواردة بمقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار
عودة نظام الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية بدلًا من آلية القرعة العلنية اليدوية
منال عوض: توريد التجهيزات التكنولوجية لـ332 مجمع خدمات حكومية بتكلفة 423 مليون جنيه
مثال حي للطاعة.. الكنيسة تواصل صوم العذراء مريم حتى هذا الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تطوير العلاقات..رئيس الوزراء يلتقي وزير الدولة للاقتصاد والصناعة الياباني

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
كتب محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم يويتشيرو كوجا، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير محمد أبو بكر، سفير مصر في اليابان، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، و "جون كاروبي"، رئيس الجانب الياباني لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، وذلك قبيل انعقاد منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للعلاقات المصرية اليابانية التي تعد علاقات تاريخية ممتدة على المستويين الحكومي والشعبي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي عُمق العلاقات بين القاهرة وطوكيو، مُعربًا عن تطلعه إلى تطوير هذه العلاقات في شتى المجالات.

كما أكد رئيس الوزراء تقدير  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعلاقات المصرية اليابانية، وتأكيده الدائم على أهمية تعزيز العلاقات مع اليابان وتطلعه لتطويرها إلى آفاق أرحب.

وقال رئيس الوزراء إن العلاقات المصرية اليابانية ممتدة منذ عهد النهضة اليابانية، مشيرًا إلى أن الجانبين دائمًا على تواصل ومشاركة للخبرات، مشيدا في هذا السياق باجتهاد وانضباط الشعب الياباني لتحقيق نهضة بلاده الحالية.

وخلال اللقاء، رحّب وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني بالدكتور مصطفى مدبولي في أول زيارة له إلى اليابان، منوهًا إلى تطلع بلاده لتوثيق العلاقات مع القاهرة في مختلف المجالات، وأن تكون اليابان شريكًا يُعتمد عليه بالنسبة لمصر.

وأشار إلى وجود مجالات عديدة للتعاون المشترك بين الجانبين، معربًا عن تطلعه للتعاون مع مصر في مجال التعليم باعتبار أن له دور مهم في تحقيق النهضة والتنمية.

رئيس الوزراء العلاقات بين القاهرة وطوكيو عبدالفتاح السيسي العلاقات المصرية اليابانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

الزمالك

وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ 100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

رحمة حسن

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

محكمة

إحالة موظف تحرش بزميلته داخل مقر شركة بالجيزة للمحاكمة

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

حملة إعادة صياغة الوحدات المحلية تصل السنطة.. والغربية تواصل التطوير في كل المراكز والقرى

تعليم الأقصر

وكيل التعليم بالأقصر يتفقد تدريب طلاب الثانوية الفندقية على أساسيات المطبخ الإيطالي

حملات تموينية في المنوفية

️ضبط طن و100كيلو لحوم مفرومة ومجمدة مجهولة المصدر في المنوفية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات: ماذا تعرف عن علاء الساحر دجال المشاعر ..حبست جوزها من هي ريم الرفاعي .. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

جميلة عزيز توثق معركتها الصحية.. استمرار علاج السرطان وتهديد قطع شبكية العين لبصرها

جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها
جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها
جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها

سحر أم نصاب مشاعر.. كيف استدرج البلوجر علاء الساحر الفتيات| القصة الكاملة

حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة
حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة
حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة

بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد