الشباب والرياضة تنتهي من تدريب 753 شابًا وفتاة على المهارات الشخصية والقيادية

أنهت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب فن إدارة الحياة)، تدريب أكثر من ٧٥٣ متدربًا ومتدربة خلال الأسبوع الاول من اغسطس، ضمن فعاليات مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، زذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتمكين الشباب وبناء قدراتهم الإنسانية والمعرفية.

وتنوعت التدريبات ما بين محاضرات حضورية نُفّذت بمقر المكتب الدائم في مركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، ومحاضرات أونلاين استهدفت محافظات الصعيد، ومنها سوهاج وقنا، لتوسيع دائرة الاستفادة وضمان وصول المحتوى التنموي لكافة فئات المجتمع.

وركزت المحاضرات والدورات على تنمية المهارات الشخصية والقيادية، وتعزيز الصحة النفسية والتواصل الفعال، من خلال مجموعة متنوعة من الموضوعات، منها: المحاضرة الثانية بعنوان: مفهوم الاختلاف في الحياة و تقبله بدون إساءه أو أي حكم

كما شمل التدريب:

كورس اللغة الإنجليزية (مجموعة ١) للمعهد العالي للخدمة الإجتماعية بمقر مكتب فن إدارة الحياة :

-الفرق بين شكل الفعل و شكل الصفة من الفعل

ـتمييز نوع الكلمات بدون ترجمة

-التعرف على الفرق بين الجمل الحركية و الجمل الأسمية

ـ تنمية مهارة الإستماع عن طريق مشاهدة الفيديوهات

كورس أساسيات الرسم

- تدريب عملي على الفم و الأسنان و تظليلهم

- رسم الشعر بطرق مختلفة مع التظليل

- ⁠رسم البورترية و تظليله

- ⁠تدريب عملي على رسم الطبيعة الصامتة و التظليل

محاضرة إدارة الأفكار :

-تناولت الفرق بين التفكير الواعي واللاواعي، وكيفية التخلص من التشوهات المعرفية وأخطاء التفكير.

محاضرة الحدود :

تشمل محاضرة عن كيفية وضع حدود صحية فى العلاقات ، تحقيق المكاسب من خلالها .

محاضرة الاحتياجات النفسية :

تضمن كيفية إشباع احتياجات الفرد النفسيه بطرق صحية تدعم الاستقرار النفسي و الإنتاجية .

محاضرة محطات العلاقات:

ما هي دوافع العلاقات ؟

ما هي الأشياء التي تجعل العلاقة صحية؟

ما هي الأشياء التي ممكن أن تنهي العلاقة؟

محاضرةً خطورة الذكاء الاصطناعي علي وعي الشباب ل دكتور محمود صلاح :

محاضرة بتكلمنا عن الخدع إللي بتتشاف على إنها حقيقة،

وتأثير كبير على وعينا وإدراكنا.

خلّت كل واحد فينا يفكر و فتح مناقشات و الرد على الأسئلة

محاضرة هات و خد :

تضمن لغات الحب الخامسة ، مهارات التواصل ، السلوكيات الأربعة المدمرة للعلاقات .

محاضرة أنا طيب ولا شرير في العلاقات :

تضمنت الفرق بين العلاقات السامة و الاحتراق النفسي ، اشكال العلاقات ، طرق التعافي .

- جروب ثيرابي عام :

-جلسات تفريغ و دعم نفسي

مناقشة فيلم “طير إنت”

• تأثير فقدان الهوية والسعي لإرضاء الآخرين على الصحة النفسية.

• إزاي التغيير الظاهري من غير فهم الذات ممكن يبعدنا عن حقيقتنا.

• دور تقبّل النفس في الوصول للحب الحقيقي وتحقيق السلام الداخلي.

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لدعم الأفراد في بناء قدراتهم الذاتية وتطوير مهاراتهم و حياتهم الشخصية والاجتماعية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتقدم على المستوى الفردي والمجتمعي.