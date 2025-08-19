وفاة الفنانة السورية إيمان الغوري .. تفاصيل

أعلنت نقابة الممثلين في سوريا عن وفاة الفنانة إيمان الغوري، وذلك عبر صفحتهم علي فيسيوك.

وكانت الفنانة إيمان الغوري قد اعتزلت التمثيل وارتدت الحجاب لتفرغها للحمل والانجاب، وتربية طفلها الوحيد "ورد" ، قبل ان تعود للفن مرة أخري.

يُذكر أنّ الفنانة إيمان الغوري ابتعدت عن الفن في عام 2001، بعد مرور 4 أعوام على عرض مسلسل "أحلام أبو الهنا"، حيث عادت بعدها في العام 2012 للمشاركة بمسلسل "الجذور تبقى خضراء"، وبعد غياب، عُرض عليها عام 2018 العودة إلى الأضواء من خلال مسلسل "روزنا"، للكاتب جورج عربجي، والمخرج عارف الطويل، لكنّها اعتذرت لعدم رضاها عن الدور.