استعدادا للموسم الشتوي.. صدى البلد ينشر أسعار تقاوي وزارة الزراعة

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فى طرح التقاوي استعدادا للموسم الشتوي القادم 2025 /2026 ، لتوفيرها أمام المزارعين بأسعار مناسبة قبل بداية الموسم تسهيلا عليهم .

وتعد التقاوي من أهم المدخلات الزراعية التى تعتمد عليها جودة وكميات المحصول لذا تهتم بها وزارة الزراعة لطرح تقاوي معتمدة لتحقيق هامش ربح أكبر للفلاحين من ناحية ، وزيادة الانتاجية للمحاصيل من ناحية أخري .



وتتميز تقاوى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بأنها معتمدة وذات جودة عالية حيث يتم إنتاجها تحت إشراف مراكز البحوث الزراعية التابعة للوزارة وكذلك الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي .

وتهتم وزارة الزراعة بإنتاج التقاوي للمحاصيل الاستراتيجية والهامه مثل القمح ، والذرة ، والأرز ، الفول.. وغيرها من التقاوي.



أسعار التقاوي

حصل "صدي البلد " على قائمة أسعار تقاوى وزارة الزراعة...

أسعار تقاوي القمح لجميع الأصناف جاءت بقيمة 850 جنيهاً لعبوة وزن 30 كيلو

سعر تقاوي البصل (الحبة السوداء – جيزة أحمر) سجل 1100 جنيه للكيلو الواحد



سعر تقاوي البرسيم الحجازي (صنف رماح 1) 4000 جنيه لعبوة وزن 10 كيلو.



تقاوي الفول البلدي جميع الأصناف 2100 جنيه لعبوة وزن 35 كيلو



تقاوي الشعير لجميع الأصناف 850 جنيهاً لعبوة وزن 30 كيلو

سعر تقاوي البرسيم المصري صنف هلالي 1000 جنيه لعبوة وزن 10 كيلو



سعر تقاوي الفاصوليا (أصناف نيبراسكا – جافا) 900 جنيه لعبوة وزن 10 كيلو.