قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلافات عائلية.. القبض على نجار تعدى على والدة زوجته بالإسكندرية
القومي لحقوق الإنسان: إسرائيل تتحمل مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية بغزة
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025
حشيش وزجاجة خمرة وفلاشة.. مضبوطات الراقصة بديعة أمام جهات التحقيق
بتصويت الجماهير.. هدف زيزو في شباك فاركو يتوج الأفضل بالجولة الثانية من الدوري
الخارجية القطرية: هدفنا الوصول لوقف لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن
صحة غزة: 60 شهيدا و343 مصابا بنيران الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية
استعدادا للموسم الشتوي.. صدى البلد ينشر أسعار تقاوي وزارة الزراعة
وزيرة التنمية المحلية تعلن بدء إزالة عقار بدون ترخيص على مساحة 1000 متر بعين شمس
محتوى خادش للحياء.. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على بلوجر جديدة
غزة تباد.. 60 شهيدًا و343 مصابا خلال 24 ساعة بنيران الاحتلال
وزير الصحة يبحث مع BDR الهندية والمستقبل للصناعات الدوائية توطين صناعة الأدوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استعدادا للموسم الشتوي.. صدى البلد ينشر أسعار تقاوي وزارة الزراعة

التقاوي
التقاوي
شيماء مجدي

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فى طرح التقاوي استعدادا للموسم الشتوي القادم 2025 /2026 ،  لتوفيرها أمام المزارعين بأسعار مناسبة قبل بداية الموسم تسهيلا عليهم .

وتعد التقاوي من أهم المدخلات الزراعية التى تعتمد عليها جودة وكميات المحصول لذا تهتم بها وزارة الزراعة لطرح تقاوي معتمدة لتحقيق هامش ربح أكبر للفلاحين من ناحية ، وزيادة الانتاجية للمحاصيل من ناحية أخري .
 

وتتميز تقاوى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بأنها معتمدة وذات جودة عالية حيث يتم إنتاجها تحت إشراف مراكز البحوث الزراعية التابعة للوزارة وكذلك الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي .

وتهتم وزارة الزراعة بإنتاج التقاوي للمحاصيل الاستراتيجية والهامه مثل القمح ، والذرة ، والأرز ، الفول.. وغيرها من التقاوي. 
 

أسعار التقاوي

حصل "صدي البلد " على قائمة أسعار تقاوى وزارة الزراعة...

أسعار تقاوي القمح لجميع الأصناف جاءت بقيمة 850 جنيهاً لعبوة وزن 30 كيلو

سعر تقاوي البصل (الحبة السوداء – جيزة أحمر) سجل 1100 جنيه للكيلو الواحد
 

سعر تقاوي البرسيم الحجازي (صنف رماح 1)  4000 جنيه لعبوة وزن 10 كيلو.
 

تقاوي الفول البلدي جميع الأصناف 2100 جنيه لعبوة وزن 35 كيلو
 

تقاوي الشعير لجميع الأصناف 850 جنيهاً لعبوة وزن 30 كيلو

سعر تقاوي البرسيم المصري صنف هلالي  1000 جنيه لعبوة وزن 10 كيلو
 

سعر تقاوي الفاصوليا (أصناف نيبراسكا – جافا) 900 جنيه لعبوة وزن 10 كيلو.

الزراعة التقاوي الموسم الشتوي تقاوي وزارة الزراعة تقاوي أسعار تقاوى وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

ترشيحاتنا

ندوة تثقيفية بـ«النيابة الإدارية» حول العلاقة التبادلية بين الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي

ندوة تثقيفية بالنيابة الإدارية حول العلاقة بين الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي

مصر الخير

"مصر الخير" تنظم مؤتمرا لتعزيز أدوار المنظمات غير الحكومية في التنمية المستدامة

مشروع لتأهيل معلمي الرياضيات بالمرحلة الإعدادية لاستخدام تطبيقات الآلة الحاسبة

التعليم: مشروع لتأهيل معلمي الرياضيات بالمرحلة الإعدادية لاستخدام تطبيقات الآلة الحاسبة

بالصور

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك
لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك
لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

سهل وسريع .. طريقة عمل كاليماري بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري

فيديو

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد