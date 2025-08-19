غزة تباد.. 60 شهيدًا و343 مصابا خلال 24 ساعة بنيران الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 60 شهيدًا سقطوا وأُصيب 343 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نتيجة استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع.

مستشفيات تحت الضغط والمساعدات محدودة

أفادت الوزارة ، بأن المستشفيات تواجه ضغطًا هائلًا في ظل نقص الإمدادات الطبية وارتفاع أعداد الجرحى، مما يهدد بتوقف خدمات الرعاية العاجلة في أي لحظة، في ظل حصار خانق يمنع دخول الأدوية والمستلزمات المنقذة للحياة.

استهداف مستمر للمدنيين

تشير التقارير إلى أن غالبية الضحايا من المدنيين والأطفال والنساء، وسط استمرار الضربات الجوية والمدفعية على المناطق السكنية، ما يرفع من حجم الكارثة الإنسانية في القطاع مع كل ساعة تمر.