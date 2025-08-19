قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

الوعي: التحرك المصري القطري يعيد توجيه مسار الأحداث في غزة ويعرقل أهداف الاحتلال

غزة
غزة
محمد الشعراوي

قال محمد فؤاد زغلول، رئيس لجنة المجالس المحلية بحزب الوعي، وعضو الهيئة العليا للحزب، إن التوافق المصري القطري حول مقترح للتهدئة في غزة يعكس قوة الدبلوماسية المصرية التي تعمل بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتضع في أولوياتها صون الأمن القومي لمصر والدول العربية.

وأشار فؤاد ، في تصريحات له، إلى أن ما تحقق لم يكن وليد صدفة، بل هو نتاج عمل دؤوب وتنسيق محكم بين مؤسسات الدولة، مؤكداً أن القاهرة استطاعت عبر جهودها المكثفة أن تفرض رؤيتها الواقعية على الأطراف كافة، وأن تُلزم حركة حماس بالانخراط في المسار المطروح، رغم محاولات الاحتلال المستمرة لفرض روايته وتبرير عدوانه.

وأوضح فؤاد، أن المقترح المصري القطري لم يتوقف عند وقف إطلاق النار فحسب، بل تضمن فتح مسارات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات، بما يخفف من حدة الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون داخل القطاع، وهو ما يبرهن على أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها مسؤولية قومية وليست مجرد ملف للتوسط فيه.

وأضاف رئيس المجالس المحلية بالوعي، أن ما طرحته القاهرة والدوحة رسالة قوية للمجتمع الدولي بأن مصر قادرة على إحباط المخططات الإسرائيلية، وترسيخ حق الشعب الفلسطيني في الحياة على أرضه بسلام وكرامة، وأنها ستظل الضامن الرئيسي لأي تسوية عادلة توقف العدوان وتعيد الاستقرار للمنطقة.

